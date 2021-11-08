Тушеная капуста с черносливом: небанальная идея для простого блюда

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Тушеная капуста с черносливом: небанальная идея для простого блюда

Капуста – это универсальный овощ, из которого можно приготовить множество разнообразных блюд. При этом каждый раз видоизменять и подавать по-новому. Наиболее любимым блюдом остается тушеная капуста. Она будет уместна на любом столе. А также обязательно понравится тем, кто любит вкусную и легкую еду.

Известный повар Елена Ермоленко поделилась рецептом тушеной капусты с черносливом. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Квашеная капуста – 1 кг

  • Чернослив – 200 г

  • Томатная паста – 200 г

  • Лук – 1 шт

  • Ребра/копченые колбаски

Чернослив и квашеная капуста – ингредиенты

Способ приготовления:

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  1. Измельчить лук.

  2. Поджарить ребра или копченые колбаски с луком.

  3. Добавить капусту, чернослив и томатную пасту. Тушить под крышкой на среднем огне примерно 20 минут, постоянно помешивая.

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