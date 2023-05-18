Тушеная капуста с филе и томатным соусом: простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Тушенная капуста

Тушеная капуста может быть дополнением ко многим блюдам, например к пюре, кашам. Еще из нее можно делать начинку для пирогов, вареников. 

Тушеная капуста

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с куриным филе, с морковью и томатным соусом. 

Рецепт капусты
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Ингредиенты:

  • Филе – 2 шт. 
  • Морковь – 1 шт. 
  • Лук – 1 шт. 
  • Капуста – 1/2 шт. 
  • Томатная паста – 2 ст. л.
  • Вода – 250 мл
  • Специи: соль, перец, паприка, куркума

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук и натрите морковь, пожарьте.

Морковь и лук

2. Филе нарежьте на небольшие кусочки. На разогретой сковороде немного поджарьте, посолите, переперчите и добавьте зажарку. 

Куриное филе для блюда

3. Нарежьте капусту. Отдельно пожарьте капусту до полуготовности, туда же добавьте зажарку с мясом. Перемешайте и накройте крышкой.

Как вкусно приготовить тушеную капусту

4. Разведите в воде томатную пасту, добавьте в сковороду. По вкусу добавьте приправы и накройте крышкой. Тушите до готовности на маленьком огне.

Готовое блюдо

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