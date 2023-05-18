Тушеная капуста может быть дополнением ко многим блюдам, например к пюре, кашам. Еще из нее можно делать начинку для пирогов, вареников.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с куриным филе, с морковью и томатным соусом.

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Ингредиенты:

Филе – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Капуста – 1/2 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Вода – 250 мл

Специи: соль, перец, паприка, куркума

Способ приготовления:

1. Нарежьте лук и натрите морковь, пожарьте.

2. Филе нарежьте на небольшие кусочки. На разогретой сковороде немного поджарьте, посолите, переперчите и добавьте зажарку.

3. Нарежьте капусту. Отдельно пожарьте капусту до полуготовности, туда же добавьте зажарку с мясом. Перемешайте и накройте крышкой.

4. Разведите в воде томатную пасту, добавьте в сковороду. По вкусу добавьте приправы и накройте крышкой. Тушите до готовности на маленьком огне.

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