Тушеная капуста с филе и томатным соусом: простой рецепт вкусного блюда
Тушеная капуста может быть дополнением ко многим блюдам, например к пюре, кашам. Еще из нее можно делать начинку для пирогов, вареников.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусной тушеной капусты с куриным филе, с морковью и томатным соусом.
Ингредиенты:
- Филе – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Капуста – 1/2 шт.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Вода – 250 мл
- Специи: соль, перец, паприка, куркума
Способ приготовления:
1. Нарежьте лук и натрите морковь, пожарьте.
2. Филе нарежьте на небольшие кусочки. На разогретой сковороде немного поджарьте, посолите, переперчите и добавьте зажарку.
3. Нарежьте капусту. Отдельно пожарьте капусту до полуготовности, туда же добавьте зажарку с мясом. Перемешайте и накройте крышкой.
4. Разведите в воде томатную пасту, добавьте в сковороду. По вкусу добавьте приправы и накройте крышкой. Тушите до готовности на маленьком огне.
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