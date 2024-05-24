Тушеная капуста с колбасками: рецепт бюджетного блюда по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт капусты

Тушеную капусту можно готовить с мясным фаршем, грибами, томатной пастой и специями. Для пикантности можно добавить перец чили, копченную паприку, чеснок.

Тушеная капуста со специями

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, сытной тушеной капусты с томатной пастой и колбасками. 

Рецепт капусты
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Ингредиенты: 

  • капуста – 500 г
  • морковь – 1 шт. 
  • лук – 1 шт. 
  • охотничьи колбаски (по желанию)
  • томатный соус – 2 ст. л. 
  • соль, перец, лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления: 

1. Нарежьте мелко капусту, добавьте морковь, лук, томатную пасту, специи. Влейте воду и тушите под крышкой. 

Как вкусно приготовить тушеную капусту

2. После добавьте порезанные колбаски в капусту и перемешайте.

Готовая капуста

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