Тушеную капусту можно готовить с мясным фаршем, грибами, томатной пастой и специями. Для пикантности можно добавить перец чили, копченную паприку, чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, сытной тушеной капусты с томатной пастой и колбасками.

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Ингредиенты:

капуста – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

охотничьи колбаски (по желанию)

томатный соус – 2 ст. л.

соль, перец, лавровый лист – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту, добавьте морковь, лук, томатную пасту, специи. Влейте воду и тушите под крышкой.

2. После добавьте порезанные колбаски в капусту и перемешайте.

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