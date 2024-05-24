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Тушеная капуста с колбасками: рецепт бюджетного блюда по-новому
Тушеную капусту можно готовить с мясным фаршем, грибами, томатной пастой и специями. Для пикантности можно добавить перец чили, копченную паприку, чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной, сытной тушеной капусты с томатной пастой и колбасками.
Ингредиенты:
- капуста – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- охотничьи колбаски (по желанию)
- томатный соус – 2 ст. л.
- соль, перец, лавровый лист – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту, добавьте морковь, лук, томатную пасту, специи. Влейте воду и тушите под крышкой.
2. После добавьте порезанные колбаски в капусту и перемешайте.
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