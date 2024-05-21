Тушеная капуста с мясом для ужина: готовится на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Тушеная капуста с мясом для ужина: готовится на сковороде

Тушеная капуста может быть отличным блюдом для обеда и даже ужина. Готовить ее можно с томатной пастой и мясом.

С чем приготовить тушеную капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и специями.

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Капуста – 1 кг
  • Мясо – 300 г
  • Помидоры – 4 шт.
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Черный перец – 1/3 ч. л.
  • Душистый перец – 4 шт.
  • Лавровый лист– 2 шт.
  • Вода – 150 мл

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте и обжарьте.

Мясо для блюда

2. Добавьте туда нарезанную капусту, помидоры, жарьте до мягкости и после добавьте специи.

Приготовление капусты с мясом

3. Далее влейте воду и тушите под закрытой крышкой.

Готовая капуста

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