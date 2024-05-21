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Тушеная капуста с мясом для ужина: готовится на сковороде
Тушеная капуста может быть отличным блюдом для обеда и даже ужина. Готовить ее можно с томатной пастой и мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и специями.
Ингредиенты:
- Капуста – 1 кг
- Мясо – 300 г
- Помидоры – 4 шт.
- Соль – 1/2 ч. л.
- Черный перец – 1/3 ч. л.
- Душистый перец – 4 шт.
- Лавровый лист– 2 шт.
- Вода – 150 мл
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте и обжарьте.
2. Добавьте туда нарезанную капусту, помидоры, жарьте до мягкости и после добавьте специи.
3. Далее влейте воду и тушите под закрытой крышкой.
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