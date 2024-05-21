Тушеная капуста может быть отличным блюдом для обеда и даже ужина. Готовить ее можно с томатной пастой и мясом.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и специями.

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Ингредиенты:

Капуста – 1 кг

Мясо – 300 г

Помидоры – 4 шт.

Соль – 1/2 ч. л.

Черный перец – 1/3 ч. л.

Душистый перец – 4 шт.

Лавровый лист– 2 шт.

Вода – 150 мл

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте и обжарьте.

2. Добавьте туда нарезанную капусту, помидоры, жарьте до мягкости и после добавьте специи.

3. Далее влейте воду и тушите под закрытой крышкой.

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