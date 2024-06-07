Тушеная капуста – одно из самых простых, бюджетных и вкусных блюд для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с мясом, черносливом, специями, чесноком и луком.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом, томатной пастой и специями.

Ингредиенты:

1 капуста

1 морковь

1 луковица

300-400 г свинины

2 ст л томатного соуса

любимые специи

зелень

вода

Способ приготовления:

1. Мясо обжарьте 2-3 минуты на сильном огне. После этого добавьте нарезанный лук, натертый на крупной терке морковь и нарезанную капусту.

2. Добавьте специи и томатную пасту, перемешайте и готовьте еще несколько минут, после чего добавьте воду. Вода должна наполовину покрывать капусту.

3. Тушите 30 минут до готовности, перед подачей присыпьте зеленью.

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