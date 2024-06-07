Тушеная капуста с мясом и томатной пастой: рецепт блюда для обеда и ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Тушеная капуста с мясом и томатной пастой: рецепт блюда для обеда и ужина

Тушеная капуста – одно из самых простых, бюджетных и вкусных блюд для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с мясом, черносливом, специями, чесноком и луком. 

Как вкусно приготовить тушеную капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом, томатной пастой и специями. 

Рецепт капусты

Ингредиенты: 

  • 1 капуста
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 300-400 г свинины
  • 2 ст л томатного соуса
  • любимые специи
  • зелень
  • вода

Способ приготовления: 

1. Мясо обжарьте 2-3 минуты на сильном огне. После этого добавьте нарезанный лук, натертый на крупной терке морковь и нарезанную капусту.

Мясо для блюда

2. Добавьте специи и томатную пасту, перемешайте и готовьте еще несколько минут, после чего добавьте воду. Вода должна наполовину покрывать капусту.

Соус для приготовления блюда

3. Тушите 30 минут до готовности, перед подачей присыпьте зеленью. 

Готовое блюдо

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