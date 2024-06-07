Тушеная капуста с мясом и томатной пастой: рецепт блюда для обеда и ужина
Тушеная капуста – одно из самых простых, бюджетных и вкусных блюд для сытного обеда и ужина. Готовить ее можно с мясом, черносливом, специями, чесноком и луком.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом, томатной пастой и специями.
Ингредиенты:
- 1 капуста
- 1 морковь
- 1 луковица
- 300-400 г свинины
- 2 ст л томатного соуса
- любимые специи
- зелень
- вода
Способ приготовления:
1. Мясо обжарьте 2-3 минуты на сильном огне. После этого добавьте нарезанный лук, натертый на крупной терке морковь и нарезанную капусту.
2. Добавьте специи и томатную пасту, перемешайте и готовьте еще несколько минут, после чего добавьте воду. Вода должна наполовину покрывать капусту.
3. Тушите 30 минут до готовности, перед подачей присыпьте зеленью.
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