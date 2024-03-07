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Тушеная капуста с мясом и томатным соусом: делимся самым простым рецептом
Тушеная капуста – очень простое блюдо, которое элементарно готовится и при этом может быть отличным дополнением к кашам, пюре. Ее можно как жарить на сковороде, так и тушить в кастрюле и духовке с овощами и мясом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и томатным соусом.
Ингредиенты:
- 1 капуста
- 1 морковь
- 1 луковица
- 300-400 г свинины
- 2 ст. л. томатного соуса
- любимые специи
- зелень
- вода
Способ приготовления:
1. Мясо обжарьте 2-3 минуты на сильном огне.
2. После этого добавьте нарезанный лук, морковь и нарезанную капусту. Перемешайте, добавьте специи и томатную пасту.
3. Готовьте несколько минут, после чего влейте воду. Вода должна наполовину покрывать капусту.
4. Тушите 30 минут до готовности.
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