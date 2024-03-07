Тушеная капуста с мясом и томатным соусом: делимся самым простым рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить тушеную капусту

Тушеная капуста – очень простое блюдо, которое элементарно готовится и при этом может быть отличным дополнением к кашам, пюре. Ее можно как жарить на сковороде, так и тушить в кастрюле и духовке с овощами и мясом.

Как вкусно приготовить тушенную капусту с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной капусты с мясом и томатным соусом.

Рецепт капусты
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Ингредиенты:

  • 1 капуста
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 300-400 г свинины
  • 2 ст. л. томатного соуса
  • любимые специи
  • зелень
  • вода

Способ приготовления:

1. Мясо обжарьте 2-3 минуты на сильном огне.

Мясо для блюда

2. После этого добавьте нарезанный лук, морковь и нарезанную капусту. Перемешайте, добавьте специи и томатную пасту.

Томатная паста и специи для капусты

3. Готовьте несколько минут, после чего влейте воду. Вода должна наполовину покрывать капусту.

Приготовление капусты

4. Тушите 30 минут до готовности.

Готовая капуста с мясом

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