Именно после тушения курица становится очень мягкой и сочной. Мясо просто отстает от кости и разделяется на волокна. И это при том, что птица достаточно диетическая и нежирная.

Идея приготовления сочной тушеной курицы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Для идеального вкуса достаточно будет добавить всего несколько овощей – тушиться мясо будет в собственном соку.

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Ингредиенты:

курица (можно взять любые части курицы, а можно взять целую курицу и разобрать ее на кусочки среднего размера)

лук

морковь

сельдерей

растительное масло

чеснок

сушеные петрушка и укроп

орегано

перец, соль

Способ приготовления:

1. Курицу разобрать на средние кусочки, помыть, просушить.

2. Чеснок измельчить.

3. Смешать растительное масло, перец, соль, орегано, чеснок, петрушку.

4. Залить мясо маринадом, оставить на 30 минут.

5. Лук нарезать кольцами, морковь кружочками, сельдерей кусочками. Нарезаем не очень мелко, нам не нужно, чтобы они превратились в кашу в процессе приготовления.

6. Выложить в посуду, которую можно ставить в духовку курицу, овощи, полить маринадом (можно добавить лавровый листик).

7. Накрыть крышкой (если посуду без крышки можно плотно накрыть фольгой).

8. Готовить в духовке при температуре 180 градусов 1,5-2 часа.

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