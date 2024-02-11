Тушеная курица в собственном соку: просто тает во рту

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Тушеная курица в собственном соку: просто тает во рту

Именно после тушения курица становится очень мягкой и сочной. Мясо просто отстает от кости и разделяется на волокна. И это при том, что птица достаточно диетическая и нежирная.

Идея приготовления сочной тушеной курицы опубликована на странице фудблогера Наталии с ником talli_sun в Instagram. Для идеального вкуса достаточно будет добавить всего несколько овощей – тушиться мясо будет в собственном соку.

Тушеная курица в собственном соку: просто тает во рту
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Ингредиенты:

  • курица (можно взять любые части курицы, а можно взять целую курицу и разобрать ее на кусочки среднего размера)
  • лук
  • морковь
  • сельдерей
  • растительное масло
  • чеснок
  • сушеные петрушка и укроп
  • орегано
  • перец, соль

Способ приготовления:

Тушеная курица в собственном соку: просто тает во рту

1. Курицу разобрать на средние кусочки, помыть, просушить.

2. Чеснок измельчить.

3. Смешать растительное масло, перец, соль, орегано, чеснок, петрушку.

Тушеная курица в собственном соку: просто тает во рту

4. Залить мясо маринадом, оставить на 30 минут.

5. Лук нарезать кольцами, морковь кружочками, сельдерей кусочками. Нарезаем не очень мелко, нам не нужно, чтобы они превратились в кашу в процессе приготовления.

Тушеная курица в собственном соку: просто тает во рту

6. Выложить в посуду, которую можно ставить в духовку курицу, овощи, полить маринадом (можно добавить лавровый листик).

7. Накрыть крышкой (если посуду без крышки можно плотно накрыть фольгой).

Тушеная курица в собственном соку: просто тает во рту

8. Готовить в духовке при температуре 180 градусов 1,5-2 часа.

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