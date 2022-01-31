Тушеная пекинская капуста с фаршем: рассказываем, как вкусно приготовить диетическое блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,5 т.
Вкусное и диетическое блюдо из капусты и фарша

Капуста – один из самых полезных, популярных и бюджетных овощей, все ее виды идеальное подходят для салатов, запеканок, пирогов. Наибольше блюд готовят из белокочанной, например, голубцы, вареники, зразы, солить ее и тушить с мясом.

Среди всех видов капусты стоит выделить еще один – пекинская. Из нее чаше всего делают салаты, а также блюдокимчи.

Редакция FoodOboz предлагает вам приготовить еще одно очень вкусное блюдо именно из этой капусты – тушеная пекинская капуста с фаршем, рецепт которой был опубликован в Telegram-канале "Real Food".

Что приготовить из пекинской капусты
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Ингредиенты:

  • Фарш говяжий/куриный – 300 г

Фарш говяжий для блюда

  • Пекинская капуста – 400 г

Лук для блюда

  • Лук – 50 г

  • Чеснок – 2 зуб.

Специи для блюда

  • Томатная паста – 1 ст. л.

  • Соль, специи – по вкусу

  • Укроп – пучок

Свежий укроп

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко капусту.

Порежьте капусту

2. Сделайте фарш, но можно брать готовый.

Фарш для блюда

3. Почистите и измельчите чеснок.

Чеснок для блюда

4. Лук почистите и порежьте кубиком.

5. Выложите на сковороду лук, поджарьте, далее фарш поджарьте немного.

Приготовление блюда

6. После – добавьте капуста, готовьте около 5 минут.

7. Далее добавьте томатную пасту, чеснок, соль, перец и тщательно все перемешайте.

Томатная паста

8. Накройте сковороду крышкой и на маленьком огне тушите еще 10-15 минут.

Блюдо лучше всего есть горячим, а также это может отличной начинкой для пирога из слоеного теста.

Готовое блюдо

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