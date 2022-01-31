Тушеная пекинская капуста с фаршем: рассказываем, как вкусно приготовить диетическое блюдо
Капуста – один из самых полезных, популярных и бюджетных овощей, все ее виды идеальное подходят для салатов, запеканок, пирогов. Наибольше блюд готовят из белокочанной, например, голубцы, вареники, зразы, солить ее и тушить с мясом.
Среди всех видов капусты стоит выделить еще один – пекинская. Из нее чаше всего делают салаты, а также блюдо – кимчи.
Редакция FoodOboz предлагает вам приготовить еще одно очень вкусное блюдо именно из этой капусты – тушеная пекинская капуста с фаршем, рецепт которой был опубликован в Telegram-канале "Real Food".
Ингредиенты:
Фарш говяжий/куриный – 300 г
Пекинская капуста – 400 г
Лук – 50 г
Чеснок – 2 зуб.
Томатная паста – 1 ст. л.
Соль, специи – по вкусу
Укроп – пучок
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко капусту.
2. Сделайте фарш, но можно брать готовый.
3. Почистите и измельчите чеснок.
4. Лук почистите и порежьте кубиком.
5. Выложите на сковороду лук, поджарьте, далее фарш поджарьте немного.
6. После – добавьте капуста, готовьте около 5 минут.
7. Далее добавьте томатную пасту, чеснок, соль, перец и тщательно все перемешайте.
8. Накройте сковороду крышкой и на маленьком огне тушите еще 10-15 минут.
Блюдо лучше всего есть горячим, а также это может отличной начинкой для пирога из слоеного теста.
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