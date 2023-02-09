Тушенная капуста по-турецки: рассказываем, как вкусно приготовить блюдо по-новому

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как вкусно приготовить тушеную капусту

Тушенная капуста – очень вкусное и сытное блюдо, которое может быть идеальным дополнением к кашам, пюре, рису. Еще тушенная капуста может быть идеальной начинкой для пирожком, пирогов, вареников. 

Домашняя тушеная капуста

Диетолог Светлана Левицкая поделилась в Instagram рецептом вкусной, тушенной капусты с фаршем, сладким перцем и томатной пастой. 

Рецепт капусты с фаршем
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Ингредиенты:

  • фарш – 500 г
  • средняя капуста – 1 шт. 
  • луковица – 1 шт. 
  • болгарская перец – 1 шт. 
  • острый перец – по желанию
  • томатная паста – 2 ст. л. 
  • соль, перец, специи – по вкусу 
  • лимонный сок – 1 ст. л. 
  • масло растительное – 1-2 ст. л. 
  • зелень и греческий йогурт для подачи

Способ приготовления:

1. Фарш протушите в масле до потери цвета, добавьте нарезанный лук, перец и тушите 5 минут. 

Фарш с луком и специями

2. Нашинкуйте капусту, добавьте к фаршу, туда же – томатную пасту, перемешайте и тушите под крышкой до готовности. 

Лимонный сок для блюда

3. Добавьте специи и тушите еще 5 минут, сбрызните лимонным соком. 

Приготовление капусты

Подавайте капусту с зеленью и йогуртом!

Готовое блюдо

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