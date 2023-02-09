Тушенная капуста – очень вкусное и сытное блюдо, которое может быть идеальным дополнением к кашам, пюре, рису. Еще тушенная капуста может быть идеальной начинкой для пирожком, пирогов, вареников.

Диетолог Светлана Левицкая поделилась в Instagram рецептом вкусной, тушенной капусты с фаршем, сладким перцем и томатной пастой.

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Ингредиенты:

фарш – 500 г

средняя капуста – 1 шт.

луковица – 1 шт.

болгарская перец – 1 шт.

острый перец – по желанию

томатная паста – 2 ст. л.

соль, перец, специи – по вкусу

лимонный сок – 1 ст. л.

масло растительное – 1-2 ст. л.

зелень и греческий йогурт для подачи

Способ приготовления:

1. Фарш протушите в масле до потери цвета, добавьте нарезанный лук, перец и тушите 5 минут.

2. Нашинкуйте капусту, добавьте к фаршу, туда же – томатную пасту, перемешайте и тушите под крышкой до готовности.

3. Добавьте специи и тушите еще 5 минут, сбрызните лимонным соком.

Подавайте капусту с зеленью и йогуртом!

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