Тушенная капуста по-турецки: рассказываем, как вкусно приготовить блюдо по-новому
Тушенная капуста – очень вкусное и сытное блюдо, которое может быть идеальным дополнением к кашам, пюре, рису. Еще тушенная капуста может быть идеальной начинкой для пирожком, пирогов, вареников.
Диетолог Светлана Левицкая поделилась в Instagram рецептом вкусной, тушенной капусты с фаршем, сладким перцем и томатной пастой.
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Ингредиенты:
- фарш – 500 г
- средняя капуста – 1 шт.
- луковица – 1 шт.
- болгарская перец – 1 шт.
- острый перец – по желанию
- томатная паста – 2 ст. л.
- соль, перец, специи – по вкусу
- лимонный сок – 1 ст. л.
- масло растительное – 1-2 ст. л.
- зелень и греческий йогурт для подачи
Способ приготовления:
1. Фарш протушите в масле до потери цвета, добавьте нарезанный лук, перец и тушите 5 минут.
2. Нашинкуйте капусту, добавьте к фаршу, туда же – томатную пасту, перемешайте и тушите под крышкой до готовности.
3. Добавьте специи и тушите еще 5 минут, сбрызните лимонным соком.
Подавайте капусту с зеленью и йогуртом!
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