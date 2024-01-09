Картофель можно готовить по-разному: варить с маслом, тушить с мясом, жарить с грибами и овощами. Но, стоит знать, что в жареном виде картофель самый не полезный.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с тыквой и мясом.

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Ингредиенты:

картофель – 500 г

тыква – 500 г

морковь – 1 шт.

мясо – 300 г

специи: паприка, куркума, сухой чеснок, соль, перец

растительное масло – 50 мл

Способ приготовления:

1. Картошку и тыкву нарежьте кубиками, морковь кольцами, мясо тоже небольшими кусочками. Добавьте растительное масло и специи по вкусу, все хорошо перемешайте.

2. Переложите все в рукав для запекания, завяжите по бокам и сделайте несколько проколов зубочисткой.

3. Переложите в форму и поставьте в предварительно разогретую до 180 С духовку на 60-80 минут.

4. За 10 минут до окончания разрежьте рукав и готовьте еще 10 минут в духовке, чтобы все подрумянилось. Подавайте блюдо горячим и с зеленью!

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