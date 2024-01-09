Тушенный картофель с мясом и овощами для ужина: готовится в рукаве
Картофель можно готовить по-разному: варить с маслом, тушить с мясом, жарить с грибами и овощами. Но, стоит знать, что в жареном виде картофель самый не полезный.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с тыквой и мясом.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- тыква – 500 г
- морковь – 1 шт.
- мясо – 300 г
- специи: паприка, куркума, сухой чеснок, соль, перец
- растительное масло – 50 мл
Способ приготовления:
1. Картошку и тыкву нарежьте кубиками, морковь кольцами, мясо тоже небольшими кусочками. Добавьте растительное масло и специи по вкусу, все хорошо перемешайте.
2. Переложите все в рукав для запекания, завяжите по бокам и сделайте несколько проколов зубочисткой.
3. Переложите в форму и поставьте в предварительно разогретую до 180 С духовку на 60-80 минут.
4. За 10 минут до окончания разрежьте рукав и готовьте еще 10 минут в духовке, чтобы все подрумянилось. Подавайте блюдо горячим и с зеленью!
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