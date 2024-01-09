Тушенный картофель с мясом и овощами для ужина: готовится в рукаве

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,4 т.
Тушенный картофель с мясом и овощами для ужина: готовится в рукаве

Картофель можно готовить по-разному: варить с маслом, тушить с мясом, жарить с грибами и овощами. Но, стоит знать, что в жареном виде картофель самый не полезный. 

Как вкусно приготовить картофель

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусного запеченного картофеля с тыквой и мясом. 

Рецепт картофеля с мясом
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Ингредиенты: 

  • картофель – 500 г
  • тыква – 500 г
  • морковь – 1 шт.
  • мясо – 300 г
  • специи: паприка, куркума, сухой чеснок, соль, перец
  • растительное масло – 50 мл

Способ приготовления: 

1. Картошку и тыкву нарежьте кубиками, морковь кольцами, мясо тоже небольшими кусочками. Добавьте растительное масло и специи по вкусу, все хорошо перемешайте.

Овощи и мясо со специями

2. Переложите все в рукав для запекания, завяжите по бокам и сделайте несколько проколов зубочисткой.

Приготовление картофеля

3. Переложите в форму и поставьте в предварительно разогретую до 180 С духовку на 60-80 минут.

Сколько запекать картофель

4. За 10 минут до окончания разрежьте рукав и готовьте еще 10 минут в духовке, чтобы все подрумянилось. Подавайте блюдо горячим и с зеленью! 

Готовая картошка с мясом и зеленью

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