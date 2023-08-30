Обычные сезонные баклажаны могут быть очень похожие по вкусу на грибы. Для этого овощи нужно протушить. Если добавить сметану или сливки – блюдо получается достаточно нежным и сытным.

Идея приготовления баклажанов, по вкусу похожих на грибы, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Если вы хотите быстро перекусить – можно просто намазать хлеб.

Ингредиенты:

баклажаны

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сливки или сметана

чеснок

лук

Способ приготовления:

1. Обжариваем лук до золотистого цвета

2. Добавляем очищенные и нарезанные баклажаны.

3. Обжариваем на сковороде.

4. Когда они будут готовы – добавляем сливки или сметану.

5. Тушим.

6. В конце натираем чеснок и добавляем зелень.

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