Тушеные баклажаны, как грибы, на сковороде: делимся самым простым рецептом

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
33
Тушеные баклажаны, как грибы, на сковороде: делимся самым простым рецептом

Обычные сезонные баклажаны могут быть очень похожие по вкусу на грибы. Для этого овощи нужно протушить. Если добавить сметану или сливки – блюдо получается достаточно нежным и сытным.

Идея приготовления баклажанов, по вкусу похожих на грибы, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Если вы хотите быстро перекусить – можно просто намазать хлеб.

Тушеные баклажаны, как грибы, на сковороде: делимся самым простым рецептом

Ингредиенты:

  • баклажаны
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  • сливки или сметана
  • чеснок
  • лук

Способ приготовления:

Тушеные баклажаны, как грибы, на сковороде: делимся самым простым рецептом

1. Обжариваем лук до золотистого цвета

2. Добавляем очищенные и нарезанные баклажаны.

Тушеные баклажаны, как грибы, на сковороде: делимся самым простым рецептом

3. Обжариваем на сковороде.

4. Когда они будут готовы – добавляем сливки или сметану.

Тушеные баклажаны, как грибы, на сковороде: делимся самым простым рецептом

5. Тушим.

6. В конце натираем чеснок и добавляем зелень.

Тушеные баклажаны, как грибы, на сковороде: делимся самым простым рецептом

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