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Тушеные баклажаны, как грибы, на сковороде: делимся самым простым рецептом
Обычные сезонные баклажаны могут быть очень похожие по вкусу на грибы. Для этого овощи нужно протушить. Если добавить сметану или сливки – блюдо получается достаточно нежным и сытным.
Идея приготовления баклажанов, по вкусу похожих на грибы, опубликована на странице фудблогера Юлии с ником cooking_by_yuliya в Instagram. Если вы хотите быстро перекусить – можно просто намазать хлеб.
Ингредиенты:
- баклажаны
- сливки или сметана
- чеснок
- лук
Способ приготовления:
1. Обжариваем лук до золотистого цвета
2. Добавляем очищенные и нарезанные баклажаны.
3. Обжариваем на сковороде.
4. Когда они будут готовы – добавляем сливки или сметану.
5. Тушим.
6. В конце натираем чеснок и добавляем зелень.
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