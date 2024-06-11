Лето – лучшее время для приготовления полезных и вкусных блюд из свежих и тушенных овощей. Но, нужно помнить, что овощи не стоит жарить, так они потеряют практически все полезные витамины и минералы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных баклажанов, с перцем, луком и чесноком.

Ингредиенты:

2 баклажана

3 ст л крахмала

2 перца

1 луковица

0,5-1 перца чили

2-3 зуб чеснока

Соус:

5 ст л соевого соуса

3 ст л яблочного/рисового уксуса

1 ст л сахара

2-3 зуб чеснока

Загуститель:

1 ст л крахмала

50-100 мл воды

Способ приготовления:

1. С баклажанов частично срежьте кожуру и нарежьте большими кусками (треугольниками или кубиками). Обваляйте в крахмале и жарьте в глубокой сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки. Откиньте на сито.

2. Перец и лук нарежьте большими кусками. Также нарезаем перец чили и измельчите чеснок.

3. На высокой температуре обжарьте вместе перец, лук, чеснок и перец чили до золотистого цвета. Приблизительно 3-4 минуты. После добавьте баклажаны и перемешайте.

4. Для соуса: смешайте соевый соус, уксус, сахар и чеснок. Залейте в сковороду, перемешайте.

Совет: чтобы загустить соус, постепенно влейте крахмал с водой, перемешайте и тушите несколько минут до загусания!

Перед подачей присыпьте блюдо зеленью!

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