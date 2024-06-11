Тушеные баклажаны с перцем в кисло-сладком соусе: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Тушеные баклажаны с перцем в кисло-сладком соусе: рецепт блюда на каждый день

Лето – лучшее время для приготовления полезных и вкусных блюд из свежих и тушенных овощей. Но, нужно помнить, что овощи не стоит жарить, так они потеряют практически все полезные витамины и минералы. 

Вкусные тушенных овощи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных баклажанов, с перцем, луком и чесноком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • 2 баклажана
  • 3 ст л крахмала
  • 2 перца
  • 1 луковица
  • 0,5-1 перца чили
  • 2-3 зуб чеснока

Соус:

  • 5 ст л соевого соуса
  • 3 ст л яблочного/рисового уксуса
  • 1 ст л сахара
  • 2-3 зуб чеснока

Загуститель:

  • 1 ст л крахмала
  • 50-100 мл воды

Способ приготовления: 

1. С баклажанов частично срежьте кожуру и нарежьте большими кусками (треугольниками или кубиками). Обваляйте в крахмале и жарьте в глубокой сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки. Откиньте на сито. 

Жареные баклажаны

2. Перец и лук нарежьте большими кусками. Также нарезаем перец чили и измельчите чеснок.

Перец и жареный лук

3. На высокой температуре обжарьте вместе перец, лук, чеснок и перец чили до золотистого цвета. Приблизительно 3-4 минуты. После добавьте баклажаны и перемешайте. 

Приготовление блюда

4. Для соуса: смешайте соевый соус, уксус, сахар и чеснок. Залейте в сковороду, перемешайте. 

Соус для овощей

Совет: чтобы загустить соус, постепенно влейте крахмал с водой, перемешайте и тушите несколько минут до загусания! 

Крахмал с водой

Перед подачей присыпьте блюдо зеленью!

Готовое блюдо

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