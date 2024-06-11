Тушеные баклажаны с перцем в кисло-сладком соусе: рецепт блюда на каждый день
Лето – лучшее время для приготовления полезных и вкусных блюд из свежих и тушенных овощей. Но, нужно помнить, что овощи не стоит жарить, так они потеряют практически все полезные витамины и минералы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных жареных баклажанов, с перцем, луком и чесноком.
Ингредиенты:
- 2 баклажана
- 3 ст л крахмала
- 2 перца
- 1 луковица
- 0,5-1 перца чили
- 2-3 зуб чеснока
Соус:
- 5 ст л соевого соуса
- 3 ст л яблочного/рисового уксуса
- 1 ст л сахара
- 2-3 зуб чеснока
Загуститель:
- 1 ст л крахмала
- 50-100 мл воды
Способ приготовления:
1. С баклажанов частично срежьте кожуру и нарежьте большими кусками (треугольниками или кубиками). Обваляйте в крахмале и жарьте в глубокой сковороде в большом количестве масла до золотистой корочки. Откиньте на сито.
2. Перец и лук нарежьте большими кусками. Также нарезаем перец чили и измельчите чеснок.
3. На высокой температуре обжарьте вместе перец, лук, чеснок и перец чили до золотистого цвета. Приблизительно 3-4 минуты. После добавьте баклажаны и перемешайте.
4. Для соуса: смешайте соевый соус, уксус, сахар и чеснок. Залейте в сковороду, перемешайте.
Совет: чтобы загустить соус, постепенно влейте крахмал с водой, перемешайте и тушите несколько минут до загусания!
Перед подачей присыпьте блюдо зеленью!
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