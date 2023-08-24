Кабачки могут быть альтернативой любых овощей при приготовлении легких блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы кабачки при приготовлении не разваливались, важно знать, что готовить овощ например на сковороде, нужно не больше 15 минут, а варить нужно еще меньше.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных тушенных кабачков со сливочным сыром и зеленью.

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Ингредиенты:

лук – 1 шт.

кабачок – 1 шт.

перец – 1 шт.

помидоры – 2-3 шт.

острый перец – по вкусу

соль, перец, любимые травы

чеснок – 2-3 зуб.

сливочный сыр – 1-2 ст. л.

зелень петрушка или укроп

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте острый перец, сладкий перец, жарьте пару минут.

2. Далее добавьте помидоры и кабачки нарезанные мелким кубиком, посолите, поперчите, добавьте любимые травы. Тушите до мягкости овощей.

3. Затем добавьте чеснок и сливочный сыр. В конце посыпьте зеленью.

Готовое блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде!

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