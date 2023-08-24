Тушеные кабачки со сливочным сыром и зеленью для ужина: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Тушеные кабачки

Кабачки могут быть альтернативой любых овощей при приготовлении легких блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы кабачки при приготовлении не разваливались, важно знать, что готовить овощ например на сковороде, нужно не больше 15 минут, а варить нужно еще меньше. 

Кабачки для приготовления блюд

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных тушенных кабачков со сливочным сыром и зеленью. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • лук – 1 шт. 
  • кабачок – 1 шт. 
  • перец – 1 шт. 
  • помидоры – 2-3 шт. 
  • острый перец – по вкусу
  • соль, перец, любимые травы
  • чеснок – 2-3 зуб. 
  • сливочный сыр – 1-2 ст. л.
  • зелень петрушка или укроп
  • масло для жарки

Способ приготовления:

1. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте острый перец, сладкий перец, жарьте пару минут.

Жареный лук

2. Далее добавьте помидоры и кабачки нарезанные мелким кубиком, посолите, поперчите, добавьте любимые травы. Тушите до мягкости овощей.

Свежие кабачки

3. Затем добавьте чеснок и сливочный сыр. В конце посыпьте зеленью.

Приготовление блюда

Готовое блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде!

Готовое блюдо из кабачков

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