Тушеные кабачки со сливочным сыром и зеленью для ужина: самый простой рецепт
Кабачки могут быть альтернативой любых овощей при приготовлении легких блюд для обеда и ужина. Для того, чтобы кабачки при приготовлении не разваливались, важно знать, что готовить овощ например на сковороде, нужно не больше 15 минут, а варить нужно еще меньше.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных тушенных кабачков со сливочным сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лук – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- перец – 1 шт.
- помидоры – 2-3 шт.
- острый перец – по вкусу
- соль, перец, любимые травы
- чеснок – 2-3 зуб.
- сливочный сыр – 1-2 ст. л.
- зелень петрушка или укроп
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Обжарьте лук до прозрачности, затем добавьте острый перец, сладкий перец, жарьте пару минут.
2. Далее добавьте помидоры и кабачки нарезанные мелким кубиком, посолите, поперчите, добавьте любимые травы. Тушите до мягкости овощей.
3. Затем добавьте чеснок и сливочный сыр. В конце посыпьте зеленью.
Готовое блюдо будет очень вкусным в горячем и холодном виде!
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