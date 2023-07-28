Тушеные кабачки в сметане: блюдо получается очень сытным
Кабачки идеально подходят для тушения. Овощи становятся очень мягкими и сочными. Если добавить сметану – блюдо получится достаточно сытным и питательным. ее можно есть в самостоятельном виде или добавлять в картофель или кашу.
Идея приготовления тушеных кабачков в сметане опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Технология очень быстрая и бюджетна.
Ингредиенты:
- кабачки – 1,2 кг
- сметана – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- мука – 1,5 ст.л.
- масло – 5 ст.л.
- специи: соль, перец, паприка – по вкусу
- базилик, орегано – по 1 ч.л.
- укроп – 1 пучок
- чеснок – 3 зубчика
- вода – 150 мл
Способ приготовления:
1. Смешайте масло со специями.
2. Кабачки нарежьте толстыми полукольцами, сложите в пакет, туда вылейте масло со специями и хорошо встряхните.
3. Выложите кабачки на противень, запекайте до готовности 20-30 минут при температуре 200 градусов.
4. Сметану смешайте с измельченным укропом и выжатым чесноком.
5. Добавьте яйцо, муку, влейте воду, вымешайте венчиком до однородности.
6. Запеченные кабачки выложите в глубокую сковороду, туда влейте сливочный соус, посолите по вкусу.
7. Доведите до кипения, время от времени помешивая.
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