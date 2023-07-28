Кабачки идеально подходят для тушения. Овощи становятся очень мягкими и сочными. Если добавить сметану – блюдо получится достаточно сытным и питательным. ее можно есть в самостоятельном виде или добавлять в картофель или кашу.

Идея приготовления тушеных кабачков в сметане опубликована на странице фудблогера Виктории с ником cook_with_me_at_home в Instagram. Технология очень быстрая и бюджетна.

Ингредиенты:

кабачки – 1,2 кг

сметана – 300 г

яйцо – 1 шт.

Видео дня

мука – 1,5 ст.л.

масло – 5 ст.л.

специи: соль, перец, паприка – по вкусу

базилик, орегано – по 1 ч.л.

укроп – 1 пучок

чеснок – 3 зубчика

вода – 150 мл

Способ приготовления:

1. Смешайте масло со специями.

2. Кабачки нарежьте толстыми полукольцами, сложите в пакет, туда вылейте масло со специями и хорошо встряхните.

3. Выложите кабачки на противень, запекайте до готовности 20-30 минут при температуре 200 градусов.

4. Сметану смешайте с измельченным укропом и выжатым чесноком.

5. Добавьте яйцо, муку, влейте воду, вымешайте венчиком до однородности.

6. Запеченные кабачки выложите в глубокую сковороду, туда влейте сливочный соус, посолите по вкусу.

7. Доведите до кипения, время от времени помешивая.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: