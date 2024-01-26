Картофель и любое мясо – идеальное сочетание продуктов для приготовления сытных и вкусных блюд. Самое элементарное – тушеный картофель с мясом и овощами, который будет не только бюджетным, но и очень сытным вариантом обеда или ужина.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного картофеля с куриным мясом, специями и сливочным соусом.

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Ингредиенты:

Куриное филе – 2-3 шт.

Картофель – 1300 г

Сливки 20% – 200 мл

Вода – 1 л

Соль, специи

Масло

Свежая зелень

Способ приготовления:

1. Филе порежьте, добавьте специи, перемешайте и дайте мясу промариноваться.

2. Обжарьте мясо на сковороде до золотистости.

3. Картофель порежьте, переложите в кастрюлю, туда же положите мясо, добавьте воду, специи, тушите под крышкой.

4. Переложите все в форму, добавьте сливки и тушите в духовке.

Перед подачей посыпьте зеленью!

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