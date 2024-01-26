Тушеный картофель с куриным мясом и сливками в духовке: рецепт сытного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Рецепт тушеного картофеля

Картофель и любое мясо – идеальное сочетание продуктов для приготовления сытных и вкусных блюд. Самое элементарное – тушеный картофель с мясом и овощами, который будет не только бюджетным, но и очень сытным вариантом обеда или ужина. 

Как вкусно приготовить картофель с мясом

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного картофеля с куриным мясом, специями и сливочным соусом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • Куриное филе – 2-3 шт. 
  • Картофель – 1300 г
  • Сливки 20% – 200 мл
  • Вода – 1 л
  • Соль, специи 
  • Масло
  • Свежая зелень

Способ приготовления: 

1. Филе порежьте, добавьте специи, перемешайте и дайте мясу промариноваться. 

Филе со специями

2. Обжарьте мясо на сковороде до золотистости. 

Жареное мясо

3. Картофель порежьте, переложите в кастрюлю, туда же положите мясо, добавьте воду, специи, тушите под крышкой. 

Мясо с картошкой

4. Переложите все в форму, добавьте сливки и тушите в духовке.

Перед подачей посыпьте зеленью!

Готовое блюдо

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