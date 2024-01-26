Тушеный картофель с куриным мясом и сливками в духовке: рецепт сытного и бюджетного блюда
Картофель и любое мясо – идеальное сочетание продуктов для приготовления сытных и вкусных блюд. Самое элементарное – тушеный картофель с мясом и овощами, который будет не только бюджетным, но и очень сытным вариантом обеда или ужина.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного картофеля с куриным мясом, специями и сливочным соусом.
Ингредиенты:
- Куриное филе – 2-3 шт.
- Картофель – 1300 г
- Сливки 20% – 200 мл
- Вода – 1 л
- Соль, специи
- Масло
- Свежая зелень
Способ приготовления:
1. Филе порежьте, добавьте специи, перемешайте и дайте мясу промариноваться.
2. Обжарьте мясо на сковороде до золотистости.
3. Картофель порежьте, переложите в кастрюлю, туда же положите мясо, добавьте воду, специи, тушите под крышкой.
4. Переложите все в форму, добавьте сливки и тушите в духовке.
Перед подачей посыпьте зеленью!
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