Приготовив тушеный картофель с мясом по этому рецепту, вы захотите есть его снова и снова. Она не только очень вкусная и питательная, но и не требует особого труда во время приготовления.

Как правильно приготовить тушеный картофель, знает фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал все секреты этого блюда, а также какие продукты нужны для его приготовления.

Ингредиенты

Картофель – 1300 гр

Куриное филе или другое мясо – 700 гр

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Лук – 150 гр

Морковь – 250 гр

Чеснок – 3-4 зуб

Масло растительное – 30 мл

Зелень для подачи

Томатный соус – 2 ст.л.

Соль

Перец

Копченая паприка

Лавровый лист – 2-3 шт

Вода – 1,5 л.

Способ приготовления

1. Вливаем в кастрюлю растительное масло, добавляем мясо. Перемешивая жарим 10 минут на большом огне.

2. Добавляем морковь, лук давим чеснок, убавляем огонь, перемешивая готовим 4-5 мин.

3. Добавляем картофель, нарезанный средними кусками, специи, томат и лавровый лист, хорошо вымешиваем, заливаем водой, чтобы покрыть картофель полностью и тушим под крышкой до мягкости картофеля, периодически перемешивая.

4. Готовим пока картофель не станет достаточно мягким. Выключаем нагрев и подаем, украсив зеленью.

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