Не просто тушеный картофель с мясом: как приготовить привычное блюдо по-новому

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Не просто тушеный картофель с мясом: как приготовить привычное блюдо по-новому

Приготовив тушеный картофель с мясом по этому рецепту, вы захотите есть его снова и снова. Она не только очень вкусная и питательная, но и не требует особого труда во время приготовления.

Как правильно приготовить тушеный картофель, знает фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал все секреты этого блюда, а также какие продукты нужны для его приготовления.

Не просто тушеный картофель с мясом: как приготовить привычное блюдо по-новому

Ингредиенты

  • Картофель – 1300 гр
  • Куриное филе или другое мясо – 700 гр
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  • Лук – 150 гр
  • Морковь – 250 гр
  • Чеснок – 3-4 зуб
  • Масло растительное – 30 мл
  • Зелень для подачи
  • Томатный соус – 2 ст.л.
  • Соль
  • Перец
  • Копченая паприка
  • Лавровый лист – 2-3 шт
  • Вода – 1,5 л.

Способ приготовления

1. Вливаем в кастрюлю растительное масло, добавляем мясо. Перемешивая жарим 10 минут на большом огне.

2. Добавляем морковь, лук давим чеснок, убавляем огонь, перемешивая готовим 4-5 мин.

Не просто тушеный картофель с мясом: как приготовить привычное блюдо по-новому

3. Добавляем картофель, нарезанный средними кусками, специи, томат и лавровый лист, хорошо вымешиваем, заливаем водой, чтобы покрыть картофель полностью и тушим под крышкой до мягкости картофеля, периодически перемешивая.

Не просто тушеный картофель с мясом: как приготовить привычное блюдо по-новому

4. Готовим пока картофель не станет достаточно мягким. Выключаем нагрев и подаем, украсив зеленью.

Не просто тушеный картофель с мясом: как приготовить привычное блюдо по-новому

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