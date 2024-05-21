Не просто тушеный картофель с мясом: как приготовить привычное блюдо по-новому
Приготовив тушеный картофель с мясом по этому рецепту, вы захотите есть его снова и снова. Она не только очень вкусная и питательная, но и не требует особого труда во время приготовления.
Как правильно приготовить тушеный картофель, знает фудблогер Алекс Миль. В Instagram он рассказал все секреты этого блюда, а также какие продукты нужны для его приготовления.
Ингредиенты
- Картофель – 1300 гр
- Куриное филе или другое мясо – 700 гр
- Лук – 150 гр
- Морковь – 250 гр
- Чеснок – 3-4 зуб
- Масло растительное – 30 мл
- Зелень для подачи
- Томатный соус – 2 ст.л.
- Соль
- Перец
- Копченая паприка
- Лавровый лист – 2-3 шт
- Вода – 1,5 л.
Способ приготовления
1. Вливаем в кастрюлю растительное масло, добавляем мясо. Перемешивая жарим 10 минут на большом огне.
2. Добавляем морковь, лук давим чеснок, убавляем огонь, перемешивая готовим 4-5 мин.
3. Добавляем картофель, нарезанный средними кусками, специи, томат и лавровый лист, хорошо вымешиваем, заливаем водой, чтобы покрыть картофель полностью и тушим под крышкой до мягкости картофеля, периодически перемешивая.
4. Готовим пока картофель не станет достаточно мягким. Выключаем нагрев и подаем, украсив зеленью.
На OBOZ.UA есть и другие блюда из картофеля: