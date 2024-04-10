Для того, чтобы сделать паску, совсем не обязательно использовать дрожжи. Масса для выпекания получится очень пышной, если добавить в нее взбитый кисломолочный творог. Не нужно ждать, пока тесто поднимется, поэтому готовить творожный кулич будет значительно быстрее.

Идея приготовления творожной бездрожжевой паски опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Выпечка получается достаточно нежной и влажной.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 400 г

сахар – 200 г

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ванильный сахар – 10 г

мука – 350 г

яйца – 4 шт;

соль – щепотка

разрыхлитель – 24 г

цукаты – 200 г

сливочное масло – 100 г

цедра 1 апельсина.

Способ приготовления:

1. Взбить блендером до однородности кисломолочный творог, пастообразной массы.

2. Мягкое масло соединить с сахаром, взбить до побеления миксером, добавить по одному яйцу и снова каждый раз взбивать.

3. Добавляем цедру 1-го апельсина, ваниль, творог и снова взбить до однородности.

4. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, перемешать.

5. Добавить сухофрукты, перемешать.

6. Формы для пасочек наполнить чуть больше половины. Сверху влажной ложкой разравниваем поверхность будущей паски, чтобы шапочки были ровные.

7. Выпекать при температуре 170 градусов на среднем уровне 35 минут.

8. Затем допечь еще 10-15 минут. Сверху шапочки должны быть золотистые.

9. Перед извлечением проверьте готовность шпажкой.

10. Декорировать после охлаждения.

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