Творожна паска на бездрожжевом тесте: обязательно приготовьте такую выпечку на праздник

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Творожна паска на бездрожжевом тесте: обязательно приготовьте такую выпечку на праздник

Для того, чтобы сделать паску, совсем не обязательно использовать дрожжи. Масса для выпекания получится очень пышной, если добавить в нее взбитый кисломолочный творог. Не нужно ждать, пока тесто поднимется, поэтому готовить творожный кулич будет значительно быстрее.

Идея приготовления творожной бездрожжевой паски опубликована на странице фудблогера Алины с ником alin_withkitchen в Instagram. Выпечка получается достаточно нежной и влажной.

Творожна паска на бездрожжевом тесте: обязательно приготовьте такую выпечку на праздник

Ингредиенты:

  • сыр кисломолочный – 400 г
  • сахар – 200 г
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  • ванильный сахар – 10 г
  • мука – 350 г
  • яйца – 4 шт;
  • соль – щепотка
  • разрыхлитель – 24 г
  • цукаты – 200 г
  • сливочное масло – 100 г
  • цедра 1 апельсина.

Способ приготовления:

Творожна паска на бездрожжевом тесте: обязательно приготовьте такую выпечку на праздник

1. Взбить блендером до однородности кисломолочный творог, пастообразной массы.

2. Мягкое масло соединить с сахаром, взбить до побеления миксером, добавить по одному яйцу и снова каждый раз взбивать.

Творожна паска на бездрожжевом тесте: обязательно приготовьте такую выпечку на праздник

3. Добавляем цедру 1-го апельсина, ваниль, творог и снова взбить до однородности.

4. Добавить просеянную муку, разрыхлитель, перемешать.

Творожна паска на бездрожжевом тесте: обязательно приготовьте такую выпечку на праздник

5. Добавить сухофрукты, перемешать.

6. Формы для пасочек наполнить чуть больше половины. Сверху влажной ложкой разравниваем поверхность будущей паски, чтобы шапочки были ровные.

Творожна паска на бездрожжевом тесте: обязательно приготовьте такую выпечку на праздник

7. Выпекать при температуре 170 градусов на среднем уровне 35 минут.

8. Затем допечь еще 10-15 минут. Сверху шапочки должны быть золотистые.

Творожна паска на бездрожжевом тесте: обязательно приготовьте такую выпечку на праздник

9. Перед извлечением проверьте готовность шпажкой.

10. Декорировать после охлаждения.

Творожна паска на бездрожжевом тесте: обязательно приготовьте такую выпечку на праздник

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