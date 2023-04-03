Паска ''3 шоколада''

Если вы хотите приготовить на праздник Паски вкусную и простую паску без выпечки, выбирайте для этого творог, а не тесто. Для яркого вкуса можно добавить шоколад, а лучше 3 вида, так блюдо будет намного вкуснее.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной паски "3 шоколада", которая готовится очень просто и быстро.

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Ингредиенты:

творог – 500 г

сливочное – 100 г

сметана – 100 г

сахарная пудры – 100 г

ваниль – по вкусу

белый шоколад – 60 г

черный шоколад – 60 г

молочный шоколад – 60 г

Способ приготовления:

1. Творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль соедините и хорошо взбейте блендером. Готовую смесь разделите на 3 равные части.

2. В удобную тарелку выложите форму, застелите марлей, сложенной в 2-3 раза, или муслином.

3. К каждой из частей сырной массы добавьте растопленный шоколад, перемешайте и поочередно выложите в форму. Заверните марлю, выложите сверху груз и поставьте на ночь в холодильник.

4. Марлю разверните и осторожно переверните форму с паской на тарелку. Снимите марлю, украсьте и подавайте.

Сверху паску можно полить растопленным шоколадом!

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