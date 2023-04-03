Творожная паска "3 шоколада": как быстро приготовить пасхальное блюдо
Если вы хотите приготовить на праздник Паски вкусную и простую паску без выпечки, выбирайте для этого творог, а не тесто. Для яркого вкуса можно добавить шоколад, а лучше 3 вида, так блюдо будет намного вкуснее.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной паски "3 шоколада", которая готовится очень просто и быстро.
Ингредиенты:
- творог – 500 г
- сливочное – 100 г
- сметана – 100 г
- сахарная пудры – 100 г
- ваниль – по вкусу
- белый шоколад – 60 г
- черный шоколад – 60 г
- молочный шоколад – 60 г
Способ приготовления:
1. Творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль соедините и хорошо взбейте блендером. Готовую смесь разделите на 3 равные части.
2. В удобную тарелку выложите форму, застелите марлей, сложенной в 2-3 раза, или муслином.
3. К каждой из частей сырной массы добавьте растопленный шоколад, перемешайте и поочередно выложите в форму. Заверните марлю, выложите сверху груз и поставьте на ночь в холодильник.
4. Марлю разверните и осторожно переверните форму с паской на тарелку. Снимите марлю, украсьте и подавайте.
Сверху паску можно полить растопленным шоколадом!
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