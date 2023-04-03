Творожная паска "3 шоколада": как быстро приготовить пасхальное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Творожная паска

Если вы хотите приготовить на праздник Паски вкусную и простую паску без выпечки, выбирайте для этого творог, а не тесто. Для яркого вкуса можно добавить шоколад, а лучше 3 вида, так блюдо будет намного вкуснее. 

Творожная паска

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной паски "3 шоколада", которая готовится очень просто и быстро. 

Рецепт паски
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Ингредиенты:

  • творог – 500 г 
  • сливочное – 100 г
  • сметана – 100 г
  • сахарная пудры – 100 г
  • ваниль – по вкусу 
  • белый шоколад – 60 г
  • черный шоколад – 60 г
  • молочный шоколад – 60 г

Способ приготовления:

1. Творог, мягкое масло, сметану, сахарную пудру и ваниль соедините и хорошо взбейте блендером. Готовую смесь разделите на 3 равные части.

Творожная масса

2. В удобную тарелку выложите форму, застелите марлей, сложенной в 2-3 раза, или муслином.

Приготовление паски

3. К каждой из частей сырной массы добавьте растопленный шоколад, перемешайте и поочередно выложите в форму. Заверните марлю, выложите сверху груз и поставьте на ночь в холодильник.

Паска из творога с шоколадом

4. Марлю разверните и осторожно переверните форму с паской на тарелку. Снимите марлю, украсьте и подавайте. 

Паска ''3 шоколада''

Сверху паску можно полить растопленным шоколадом! 

Готовая паска

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