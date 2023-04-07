Самый простой вариант вкусной праздничной паски – творожная. Готовить их можно без сырых яиц, заменив их сгущенным молоком. А для изысканного вкуса можно добавить цукаты, орехи, сухофрукты, шоколад, соленую карамель.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной паски, со сгущенным молоком и кокосовой стружкой.

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Ингредиенты:

творог – 700 г

сгущенное молоко – 250-280 г

сливочное масло – 80 г

ваниль – щепотка

сливки 20% – 250 мл

кокосовая стружка

Для украшения:

молочный шоколад – 50-60 г

масло растительное без запаха – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. В сотейнике смешайте кокосовую стружку и сливки, перемешайте и доведите до кипения. Когда стружка впитает все сливки, снимите с огня и охладите.

2. К кисломолочному сыру добавьте сгущенку, размягченное сливочное масло, ванилин и перебейте блендером до однородной консистенции.

3. К творожной массе добавьте остывшую кокосовую стружку со сливками и перемешайте до однородности.

4. Форму поставьте в миску и застелите 1 слоем влажной марли. Творожную массу выложите в форму, немного утрамбуйте, чтобы не было лишнего воздуха, сверху накройте марлей. По желанию можно поставить маленький пресс. Отправьте в холодильнике минимум на 12 часов.

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