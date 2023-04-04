Творожная шоколадно-вишневая паска: как быстро приготовить вкусное праздничное угощение
Творожная паска – идеальное пасхальное блюдо для тех, кто не ест выпечку. К тому же такие паски получаются практически всегда очень вкусными и удачными. Для более яркого вкуса можно добавлять свежие ягоды, сухофрукты, орехи, свежие вишни и варенье, шоколад, сгущенное молоко, соленую карамель.
Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной паски с шоколадом и вишневой начинкой.
Ингредиенты:
- Творог жирный – 400 г
- Желток – 2 шт.
- Сливочное масло – 40 г
- Подсластитель – по вкусу
- Молочный шоколад – 100 г
- Сливки 33% – 120 г
Начинка:
- Вишня – 200 г
- Кукурузный крахмал – 1 ч. л.
- Подсластитель – по вкусу
- Шоколад – 15 г
Способ приготовления:
1. Творог, желтки, масло и подсластитель соедините, перебейте блендером и поставьте на огонь. Постоянно помешивая нагрейте до горячего состояния, но не кипятите. После перебейте еще раз блендером.
2. Шоколад добавьте в горячий творог, дайте раствориться и перебейте еще раз блендером. Отправьте в холодное место, чтобы творожная масса остыла.
3. Взбейте сливки до пиков и добавьте в творожную массу, очень аккуратно перемешайте.
4. Вишни переложите в сотейник, добавьте крахмал, перемешайте и поставьте на огонь. Добавьте шоколад, перемешайте, пока он не растворится полностью.
5. Форму для паски застелите влажной марлей в 2 слоя. Выложите 2/3 творога, потом начинку и оставшийся творог. Накройте концами марли и отправьте в холодильник в сутки, переодически сливая сыворотку.
Готовую паску достаньте из формы, порежьте и можно подавать!
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