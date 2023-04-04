Творожная шоколадно-вишневая паска: как быстро приготовить вкусное праздничное угощение

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт паски

Творожная паска – идеальное пасхальное блюдо для тех, кто не ест выпечку. К тому же такие паски получаются практически всегда очень вкусными и удачными. Для более яркого вкуса можно добавлять свежие ягоды, сухофрукты, орехи, свежие вишни и варенье, шоколад, сгущенное молоко, соленую карамель. 

Творожная паска

Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной паски с шоколадом и вишневой начинкой. 

Рецепт паски
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Ингредиенты:

  • Творог жирный – 400 г
  • Желток – 2 шт. 
  • Сливочное масло – 40 г
  • Подсластитель – по вкусу
  • Молочный шоколад – 100 г
  • Сливки 33% – 120 г

Начинка:

  • Вишня – 200 г
  • Кукурузный крахмал – 1 ч. л.
  • Подсластитель – по вкусу 
  • Шоколад – 15 г

Способ приготовления:

1. Творог, желтки, масло и подсластитель соедините, перебейте блендером и поставьте на огонь. Постоянно помешивая нагрейте до горячего состояния, но не кипятите. После перебейте еще раз блендером. 

Творожная смесь

2. Шоколад добавьте в горячий творог, дайте раствориться и перебейте еще раз блендером. Отправьте в холодное место, чтобы творожная масса остыла.

Сливки с шоколадом

3. Взбейте сливки до пиков и добавьте в творожную массу, очень аккуратно перемешайте. 

4. Вишни переложите в сотейник, добавьте крахмал, перемешайте и поставьте на огонь. Добавьте шоколад, перемешайте, пока он не растворится полностью. 

Вишневая начинка

5. Форму для паски застелите влажной марлей в 2 слоя. Выложите 2/3 творога, потом начинку и оставшийся творог. Накройте концами марли и отправьте в холодильник в сутки, переодически сливая сыворотку.

Приготовление паски

Готовую паску достаньте из формы, порежьте и можно подавать!

Готовая творожная паска

Также на OBOZREVATEL сообщалось, как приготовить вкусную паску "3 шоколада" в домашних условиях. 

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