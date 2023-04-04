Творожная паска – идеальное пасхальное блюдо для тех, кто не ест выпечку. К тому же такие паски получаются практически всегда очень вкусными и удачными. Для более яркого вкуса можно добавлять свежие ягоды, сухофрукты, орехи, свежие вишни и варенье, шоколад, сгущенное молоко, соленую карамель.

Кулинар Кристина поделилась в Instagram рецептом вкусной творожной паски с шоколадом и вишневой начинкой.

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Ингредиенты:

Творог жирный – 400 г

Желток – 2 шт.

Сливочное масло – 40 г

Подсластитель – по вкусу

Молочный шоколад – 100 г

Сливки 33% – 120 г

Начинка:

Вишня – 200 г

Кукурузный крахмал – 1 ч. л.

Подсластитель – по вкусу

Шоколад – 15 г

Способ приготовления:

1. Творог, желтки, масло и подсластитель соедините, перебейте блендером и поставьте на огонь. Постоянно помешивая нагрейте до горячего состояния, но не кипятите. После перебейте еще раз блендером.

2. Шоколад добавьте в горячий творог, дайте раствориться и перебейте еще раз блендером. Отправьте в холодное место, чтобы творожная масса остыла.

3. Взбейте сливки до пиков и добавьте в творожную массу, очень аккуратно перемешайте.

4. Вишни переложите в сотейник, добавьте крахмал, перемешайте и поставьте на огонь. Добавьте шоколад, перемешайте, пока он не растворится полностью.

5. Форму для паски застелите влажной марлей в 2 слоя. Выложите 2/3 творога, потом начинку и оставшийся творог. Накройте концами марли и отправьте в холодильник в сутки, переодически сливая сыворотку.

Готовую паску достаньте из формы, порежьте и можно подавать!

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