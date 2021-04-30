Рецепт львовского сырника нашла очень давно у Дарьи Цвек и много лет адаптировала. Теперь он подходит под Пасху. Пеку уже лет 10.
Ингредиенты:
275 г творога
50 г сливочного масла
40 г яиц (одно яйцо)
50 г сахара или стевии
60 г картофеля (одна не большая картошина)
Лимон, ваниль, любовь
5 г разрыхлителя
Миндальные хлопья жаренные и изюм по жменьке.
Приготовление:
1. Заранее запечь картофель в духовке. После запекания разрезать, чтобы вышел пар. Но пусть он будет тёплый.
2. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром, вводим яйца, перемешиваем. После этого вводим творог (в идеале половину перетертого, а половину кусочками), разрыхлитель и полностью размятый картофель без кусочков.
3. В конце вводим изюм, миндальные хлопья и цедру лимона (на одну паску один лимон)
4. Форму смазать маслом и посыпать манкой. Силиконовая, или любая ваша любимая подойдёт.
5. Запекать в духовке при температуре 175 градусов на протяжении 40 минут. Аккуратно достать и полностью остудить.
6. Украшать паску можно ганашем или глазурью. Я выбираю белую глазурь и лепестки сушеных фруктов и орехов. Ещё можно размолоть карамельные золотые шарики и посыпать вашу паску.
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