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Даша Малахова
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Творожная запеченная паска без муки. Рецепт

1.1т
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Рецепт львовского сырника нашла очень давно у Дарьи Цвек и много лет адаптировала. Теперь он подходит под Пасху. Пеку уже лет 10.

Ингредиенты:

275 г творога

50 г сливочного масла

40 г яиц (одно яйцо)

50 г сахара или стевии

60 г картофеля (одна не большая картошина)

Лимон, ваниль, любовь

5 г разрыхлителя

Миндальные хлопья жаренные и изюм по жменьке.

Приготовление:

1. Заранее запечь картофель в духовке. После запекания разрезать, чтобы вышел пар. Но пусть он будет тёплый.

2. Мягкое сливочное масло взбиваем с сахаром, вводим яйца, перемешиваем. После этого вводим творог (в идеале половину перетертого, а половину кусочками), разрыхлитель и полностью размятый картофель без кусочков.

3. В конце вводим изюм, миндальные хлопья и цедру лимона (на одну паску один лимон)

4. Форму смазать маслом и посыпать манкой. Силиконовая, или любая ваша любимая подойдёт.

5. Запекать в духовке при температуре 175 градусов на протяжении 40 минут. Аккуратно достать и полностью остудить.

6. Украшать паску можно ганашем или глазурью. Я выбираю белую глазурь и лепестки сушеных фруктов и орехов. Ещё можно размолоть карамельные золотые шарики и посыпать вашу паску.

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Автор
Даша Малахова
Тема
Пасха 2021
Место
Украина
Тег
пасхальный стол
Источник
Источник: Instagram Даши Малаховой
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