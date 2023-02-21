Творожная запеканка без муки и манки: что добавить, чтобы держала форму
Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Единственная проблема – она часто разваливается в процессе приготовления и совсем не держит форму. Запеканку можно приготовить без муки и манки, а в качестве альтернативы добавить один другой ингредиент.
В одном из кулинарных блогов (vika_tasty) в Instagram был опубликован рецепт творожной запеканки с рисом.
Ингредиенты:
- творог – 700 г
- яйца – 2 шт
- сахар – 2 ст. л.
- соль
- ванильный сахар – 1 п
- вареный рис – 5 ст. л.
- сметана – 100 г
- масло сливочное – 50 г
Способ приготовления:
1. Творог, соль и яйца взбить блендером до однородной массы.
2. К полученной массе добавить сахар и ванильный сахар, рис. Перемешать ложкой до однородности. По желанию можно добавить курагу или изюм.
3. Выложить творожную массу в форму, застеленную пергаментом. Смазать сверху сметаной и выложить масло.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 градусов.
5. Как только запеканка спечется, ее нужно оставить в духовке до полного охлаждения, иначе – ее будет очень сложно достать из формы.
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