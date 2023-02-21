Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Единственная проблема – она часто разваливается в процессе приготовления и совсем не держит форму. Запеканку можно приготовить без муки и манки, а в качестве альтернативы добавить один другой ингредиент.

В одном из кулинарных блогов (vika_tasty) в Instagram был опубликован рецепт творожной запеканки с рисом.

Ингредиенты:

творог – 700 г

яйца – 2 шт

сахар – 2 ст. л.

соль

ванильный сахар – 1 п

вареный рис – 5 ст. л.

сметана – 100 г

масло сливочное – 50 г

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Способ приготовления:

1. Творог, соль и яйца взбить блендером до однородной массы.

2. К полученной массе добавить сахар и ванильный сахар, рис. Перемешать ложкой до однородности. По желанию можно добавить курагу или изюм.

3. Выложить творожную массу в форму, застеленную пергаментом. Смазать сверху сметаной и выложить масло.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 градусов.

5. Как только запеканка спечется, ее нужно оставить в духовке до полного охлаждения, иначе – ее будет очень сложно достать из формы.

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