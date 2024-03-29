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Творожная запеканка без муки, с манкой и теплым кефиром: получится очень пышной и легкой
Из творога можно готовить не только сырники, но и вкусные десерты, пироги и запеканки. Для более оригинального вкуса добавьте ягоды, шоколад, изюм, курагу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, воздушной и легкой в приготовлении творожной запеканки.
Ингредиенты:
- 60 г манной крупы
- 130 г теплого кефира
- 350 г творога кисломолочного 5%
- 120 г сахар
- 2 яйца
Способ приготовления:
1. Взбейте творог, добавьте кефир.
2. Туда же добавьте сахар, яйца, манку, перемешайте.
3. Вылейте в форму, выпекайте 40 минут при 180 С.
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