Творожная запеканка без муки, с манкой и теплым кефиром: получится очень пышной и легкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт запеканки

Из творога можно готовить не только сырники, но и вкусные десерты, пироги и запеканки. Для более оригинального вкуса добавьте ягоды, шоколад, изюм, курагу. 

Вкусная творожная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, воздушной и легкой в приготовлении творожной запеканки

Рецепт запеканки
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Ингредиенты: 

  • 60 г манной крупы
  • 130 г теплого кефира
  • 350 г творога кисломолочного 5%
  • 120 г сахар
  • 2 яйца

Способ приготовления: 

1. Взбейте творог, добавьте кефир. 

Творог и яйца для основы

2. Туда же добавьте сахар, яйца, манку, перемешайте.

Основа для блюда

3. Вылейте в форму, выпекайте 40 минут при 180 С.

Готовая запеканка

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