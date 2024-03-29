Из творога можно готовить не только сырники, но и вкусные десерты, пироги и запеканки. Для более оригинального вкуса добавьте ягоды, шоколад, изюм, курагу.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, воздушной и легкой в приготовлении творожной запеканки.

Видео дня

Ингредиенты:

60 г манной крупы

130 г теплого кефира

350 г творога кисломолочного 5%

120 г сахар

2 яйца

Способ приготовления:

1. Взбейте творог, добавьте кефир.

2. Туда же добавьте сахар, яйца, манку, перемешайте.

3. Вылейте в форму, выпекайте 40 минут при 180 С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: