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Творожная запеканка без творога: чем заменить главный ингредиент в блюде
Творожную запеканку можно готовить с ягодами, фруктами, ванилью, сухофруктами, изюмом и даже шоколадом. Для основы лучше всего использовать жирный творог, а еще его можно заменить например рикоттой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной, вкусной и удачной запеканки из рикотты.
Ингредиенты:
- 250 мл. рикотты
- 1 яйцо
- 1-2 ст. л. сахара
- цедра лимона
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
Способ приготовления:
1. В миску выложите рикотту, добавьте яйцо, сахар, цедру, кукурузную муку.
2. Перебейте все до однородности.
3. Перелейте массу в формы и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, последние 10 минут включаем режим конвекции.
Подавайте со сметаной или любимым йогуртом и ягодами!
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