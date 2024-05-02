Творожная запеканка без творога: чем заменить главный ингредиент в блюде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт запеканки

Творожную запеканку можно готовить с ягодами, фруктами, ванилью, сухофруктами, изюмом и даже шоколадом. Для основы лучше всего использовать жирный творог, а еще его можно заменить например рикоттой. 

Рикотта для запеканки

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной, вкусной и удачной запеканки из рикотты.

Рецепт запеканки
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Ингредиенты:

  • 250 мл. рикотты
  • 1 яйцо
  • 1-2 ст. л. сахара
  • цедра лимона
  • 1 ч. л. кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. В миску выложите рикотту, добавьте яйцо, сахар, цедру, кукурузную муку.

Рикотта с цедрой

2. Перебейте все до однородности.

Основа для запеканки

3. Перелейте массу в формы и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, последние 10 минут включаем режим конвекции.

Сколько выпекать запеканку

Подавайте со сметаной или любимым йогуртом и ягодами!

Готовая запеканка

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