Творожную запеканку можно готовить с ягодами, фруктами, ванилью, сухофруктами, изюмом и даже шоколадом. Для основы лучше всего использовать жирный творог, а еще его можно заменить например рикоттой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень пышной, вкусной и удачной запеканки из рикотты.

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Ингредиенты:

250 мл. рикотты

1 яйцо

1-2 ст. л. сахара

цедра лимона

1 ч. л. кукурузного крахмала

Способ приготовления:

1. В миску выложите рикотту, добавьте яйцо, сахар, цедру, кукурузную муку.

2. Перебейте все до однородности.

3. Перелейте массу в формы и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут, последние 10 минут включаем режим конвекции.

Подавайте со сметаной или любимым йогуртом и ягодами!

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