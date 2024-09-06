Из творога можно готовить очень вкусные и легкие сырники, а также вареники, запеканки, ватрушки.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с изюмом и вареной вермишелью.

Ингредиенты:

350 г сыра

1 яйцо

2 ст.л. сметаны

3 ст.л. сахара

1 ч.л. ванилина

50 г. изюма

100 г. вермишели

Способ приготовления:

1. В сыр добавьте яйцо, сметану, сахар, ванилин и с помощью блендера перебейте все ингредиенты до однородности.

2. Сварите вермишель в кипящей воде до готовности.

3. К творожной массе добавьте изюм и готовую вермишель. Перемешайте все ингредиенты до однородности и переложите в форму для запекания и отправьте в разогретую духовку на 25-30 минут.

Подавайте в горячем и в холодном виде!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: