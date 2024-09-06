Творожная запеканка, как в детстве: самый удачный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Творожная запеканка, как в детстве: самый удачный рецепт

Из творога можно готовить очень вкусные и легкие сырники, а также вареники, запеканки, ватрушки. 

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Что приготовить из творога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с изюмом и вареной вермишелью.

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • 350 г сыра
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. сметаны
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. ванилина
  • 50 г. изюма
  • 100 г. вермишели

Способ приготовления:

1. В сыр добавьте яйцо, сметану, сахар, ванилин и с помощью блендера перебейте все ингредиенты до однородности.

Творожная основа

2. Сварите вермишель в кипящей воде до готовности.

Вермишель для блюда

3. К творожной массе добавьте изюм и готовую вермишель. Перемешайте все ингредиенты до однородности и переложите в форму для запекания и отправьте в разогретую духовку на 25-30 минут.

Сколько готовить запеканку

Подавайте в горячем и в холодном виде!

Готовая запеканка

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