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Творожная запеканка, как в детстве: самый удачный рецепт
Из творога можно готовить очень вкусные и легкие сырники, а также вареники, запеканки, ватрушки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной творожной запеканки с изюмом и вареной вермишелью.
Ингредиенты:
- 350 г сыра
- 1 яйцо
- 2 ст.л. сметаны
- 3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. ванилина
- 50 г. изюма
- 100 г. вермишели
Способ приготовления:
1. В сыр добавьте яйцо, сметану, сахар, ванилин и с помощью блендера перебейте все ингредиенты до однородности.
2. Сварите вермишель в кипящей воде до готовности.
3. К творожной массе добавьте изюм и готовую вермишель. Перемешайте все ингредиенты до однородности и переложите в форму для запекания и отправьте в разогретую духовку на 25-30 минут.
Подавайте в горячем и в холодном виде!
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