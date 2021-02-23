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Рецепт дня: творожная запеканка от Эктора Хименеса-Браво

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Готовить – это просто. Эта фраза – не миф из Интернета, а вполне реальная вещь. В нашей рубрике "Рецепт дня" мы продолжаем рассказывать вам о максимально простых блюдах, с приготовлением которых способен справиться даже малолетний ребенок.

Сегодня рассказываем, как приготовить знакомое всем с детства блюдо – творожную запеканку с изюмом. Рецептом на своей страничке в Instagram поделился известный шеф-повар и судья телепроекта "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво (чтобы посмотреть видео, доскоролльте новость до конца).

"Невероятно вкусный и легкий рецепт. Побалуйте себя и близких!", – написал Эктор.

  • творог – 500 г

  • яйца – 3 шт.

  • сметана – 100 г

  • мед – 120 г

  • изюм – 40 г

  • кукурузный крахмал – 50 г

  • ванильный сахар – по вкусу

  • ягоды – по вкусу

  • соль – щепотка

  • сливочное масло – для смазывания формы

  1. Смешать творог, яйца, сметану, мед, крахмал, соль и ванильный сахар в одной миске. Хорошо перемешать и взбить блендером. Засыпать изюм и размешать.

  2. Форму смазать сливочным маслом. Залить смесь в форму, украсить ягодами.

  3. Поставить в нагретую до 180 градусов духовку и выпекать 35 минут.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептом запеченной курицы от известного шефа Джейми Оливера. Птица по его рецепту получается сочной, мягкой и с хрустящей корочкой.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Персона
Эктор Хименес-Браво
Тег
рецепт дня
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