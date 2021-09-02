Творожная запеканка от Русланы Писанки: очень простой и полезный рецепт

Творожная запеканка – это полезное блюдо, которое всегда можно интерпретировать под свой вкус: добавить фрукты, любимый джем, топпинг. Она может стать идеальным завтраком – источником энергии на весь день, или питательным обеденным перекусом. Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка поделилась простым рецептом полезной творожной запеканки с манкой и изюмом в утреннем шоу на телеканале 1 + 1 "Твой день".

Ингредиенты:

Сахар – 100 г

Манка – 100 г

Яйца – 2 шт

Сливочное масло – 50 г

Изюм и соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Сыр разминаем до однородной массы в тарелке.

Звезда отмечает:

Творог для запеканки должен быть не слишком сухим, но и не слишком влажным. Тогда блюдо получится вкусным.

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2. Добавляем следующие продукты: сахар, манку, молоко и яйца.

3. К массе добавляем сливочное масло, соль и тщательно перемешиваем.

4. Ставим в холодильник, чтобы манка немного набрала влаги.

5. В это время смазываем форму для выпекания сливочным маслом и посыпаем манкой, чтобы блюдо во время запекания не прилипло к форме.

6. К сырной массе добавляем изюм. Все хорошо перемешиваем и выкладываем в форму.

Чтобы изюм получился вкусными, его нужно добавлять только перед самым выпеканием.

7. Выпекаем запеканку в духовке при температуре 200 градусов 40-50 минут.

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