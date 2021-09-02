Творожная запеканка от Русланы Писанки: очень простой и полезный рецепт
Творожная запеканка – это полезное блюдо, которое всегда можно интерпретировать под свой вкус: добавить фрукты, любимый джем, топпинг. Она может стать идеальным завтраком – источником энергии на весь день, или питательным обеденным перекусом. Украинская телеведущая и актриса Руслана Писанка поделилась простым рецептом полезной творожной запеканки с манкой и изюмом в утреннем шоу на телеканале 1 + 1 "Твой день".
Ингредиенты:
Сахар – 100 г
Манка – 100 г
Яйца – 2 шт
Сливочное масло – 50 г
Изюм и соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Сыр разминаем до однородной массы в тарелке.
Звезда отмечает:
Творог для запеканки должен быть не слишком сухим, но и не слишком влажным. Тогда блюдо получится вкусным.
2. Добавляем следующие продукты: сахар, манку, молоко и яйца.
3. К массе добавляем сливочное масло, соль и тщательно перемешиваем.
4. Ставим в холодильник, чтобы манка немного набрала влаги.
5. В это время смазываем форму для выпекания сливочным маслом и посыпаем манкой, чтобы блюдо во время запекания не прилипло к форме.
6. К сырной массе добавляем изюм. Все хорошо перемешиваем и выкладываем в форму.
Чтобы изюм получился вкусными, его нужно добавлять только перед самым выпеканием.
7. Выпекаем запеканку в духовке при температуре 200 градусов 40-50 минут.
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