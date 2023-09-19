Нежнейшая творожная запеканка с маком: десерт, который точно оценят дети
Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Чтобы она была нежной и пышной, лучше обойтись без муки и заменить ее манкой. Для яркого вкуса блюдо можно дополнить орехами, ягодами, фруктами и сухофруктами.
В одном из кулинарных блогов (По-украински) в Facebook был опубликован рецепт творожной запеканки с маком.
Ингредиенты:
- творог – 450 г
- сухофрукты – 70 г
- яйца – 2 шт
- сметана – 200 г
- манка – 4 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- мак – 2 ст. л.
- соль
Способ приготовления:
1. Для начала нужно залить сухофрукты горячей водой, хорошо промыть и просушить.
2. К творогу добавить яйца, сметану, сахар и щепотку соли. Взбить погружным блендером до однородной массы.
3. К полученной массе добавить манку, мак и сухофрукты. Перемешать и оставить массу на 10-15 минут.
4. Далее нужно выложить творожную массу в форму для запекания. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Приятного аппетита!
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