Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Чтобы она была нежной и пышной, лучше обойтись без муки и заменить ее манкой. Для яркого вкуса блюдо можно дополнить орехами, ягодами, фруктами и сухофруктами.

В одном из кулинарных блогов (По-украински) в Facebook был опубликован рецепт творожной запеканки с маком.

Ингредиенты:

творог – 450 г

сухофрукты – 70 г

яйца – 2 шт

сметана – 200 г

манка – 4 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

мак – 2 ст. л.

соль

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно залить сухофрукты горячей водой, хорошо промыть и просушить.

2. К творогу добавить яйца, сметану, сахар и щепотку соли. Взбить погружным блендером до однородной массы.

3. К полученной массе добавить манку, мак и сухофрукты. Перемешать и оставить массу на 10-15 минут.

4. Далее нужно выложить творожную массу в форму для запекания. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Приятного аппетита!

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