Нежнейшая творожная запеканка с маком: десерт, который точно оценят дети

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Нежнейшая творожная запеканка с маком: десерт, который точно оценят дети

Запеканка из творога – это идеальный рецепт быстрого завтрака и вкусного десерта. Чтобы она была нежной и пышной, лучше обойтись без муки и заменить ее манкой. Для яркого вкуса блюдо можно дополнить орехами, ягодами, фруктами и сухофруктами.

В одном из кулинарных блогов (По-украински) в Facebook был опубликован рецепт творожной запеканки с маком.

Творожная запеканка с маком в духовке

Ингредиенты:

  • творог – 450 г
  • сухофрукты – 70 г
  • яйца – 2 шт
  • сметана – 200 г
  • манка – 4 ст. л.
  • сахар – 3 ст. л.
  • мак – 2 ст. л.
  • соль
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Способ приготовления:

1. Для начала нужно залить сухофрукты горячей водой, хорошо промыть и просушить.

Что приготовить из творога

2. К творогу добавить яйца, сметану, сахар и щепотку соли. Взбить погружным блендером до однородной массы.

3. К полученной массе добавить манку, мак и сухофрукты. Перемешать и оставить массу на 10-15 минут.

Запеканка из творога

4. Далее нужно выложить творожную массу в форму для запекания. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут. Приятного аппетита!

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