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Творожная запеканка с твердым сыром по-новому: рецепт блюда для завтрака
Сырная запеканка – один из самых простых и вкусных вариантов завтрака и легкого перекуса. Стоит отметить, что готовить их можно не только сладкими, но еще и солеными, просто добавив соль, твердый сыр.
Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом соленой сырной запеканки с твердым сыром и домашним творогом.
Ингредиенты:
- Твердый творог – 100 г
- Домашний творог – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 100 г
- Йогурт – 100 г, можно заменить сметаной
- Разрыхлитель – 10 г
- Соль – 0,5 ч. л.
- Перец – по вкусу
- Орегано – по вкусу
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натрите, добавьте творог, соль, яйца, специи, йогурт, разрыхлитель, муку, хорошо перемешайте.
2. Смажьте сковороду, вылейте готовое тесто и готовьте 7-10 минут, накройте крышкой. После переверните, готовьте еще 10 минут, и переверните на тарелку.
Подавайте запеканку горячей!