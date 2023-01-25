Сырная запеканка – один из самых простых и вкусных вариантов завтрака и легкого перекуса. Стоит отметить, что готовить их можно не только сладкими, но еще и солеными, просто добавив соль, твердый сыр.

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом соленой сырной запеканки с твердым сыром и домашним творогом.

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Ингредиенты:

Твердый творог – 100 г

Домашний творог – 200 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 100 г

Йогурт – 100 г, можно заменить сметаной

Разрыхлитель – 10 г

Соль – 0,5 ч. л.

Перец – по вкусу

Орегано – по вкусу

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натрите, добавьте творог, соль, яйца, специи, йогурт, разрыхлитель, муку, хорошо перемешайте.

2. Смажьте сковороду, вылейте готовое тесто и готовьте 7-10 минут, накройте крышкой. После переверните, готовьте еще 10 минут, и переверните на тарелку.

Подавайте запеканку горячей!