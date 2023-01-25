Творожная запеканка с твердым сыром по-новому: рецепт блюда для завтрака

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Рецепт запеканки

Сырная запеканка – один из самых простых и вкусных вариантов завтрака и легкого перекуса. Стоит отметить, что готовить их можно не только сладкими, но еще и солеными, просто добавив соль, твердый сыр. 

Твердый сыр

Кулинар Галина поделилась в Instagram рецептом соленой сырной запеканки с твердым сыром и домашним творогом. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • Твердый творог – 100 г
  • Домашний творог – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 100 г
  • Йогурт – 100 г, можно заменить сметаной
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Перец – по вкусу 
  • Орегано –  по вкусу 

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натрите, добавьте творог, соль, яйца, специи, йогурт, разрыхлитель, муку, хорошо перемешайте.

Основа для запеканки

2. Смажьте сковороду, вылейте готовое тесто и готовьте 7-10 минут, накройте крышкой. После переверните, готовьте еще 10 минут, и переверните на тарелку. 

Приготовление блюда

Подавайте запеканку горячей!

Готовая запеканка

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