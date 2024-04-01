Творожная запеканка с ягодами и соусом: именно то, что нужно для вкусного завтрака

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
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Творожная запеканка с ягодами и соусом: именно то, что нужно для вкусного завтрака

Творожная запеканка – довольно популярное блюдо к завтраку, ведь готовится достаточно легко и быстро. Поэтому у каждой хозяйки должен быть хороший проверенный рецепт этого блюда, который полюбит вся семья.

Именно таким рецептом поделилась фудблогер с ником vika_marchenko__. В Instagram она рассказала как приготовить вкуснейшую творожную запеканку с ягодами и какой соус лучше всего подать к ней.

Творожная запеканка с ягодами и соусом: именно то, что нужно для вкусного завтрака

Ингредиенты для запеканки

  • Сыр кисломолочный 5% – 700 гр
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  • Яйца – 3 шт
  • Растопленное сливочное масло 72% – 50 гр
  • Манка – 50 гр
  • Сахар – 70 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Любимые ягоды (можно заменить изюмом)

Ингредиенты для соуса

  • Сметана 20% – 300 гр
  • Ванильный сахар – 10 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Корица – ½ ч.л.
  • Любимые ягоды

Способ приготовления

1. В глубочайшей емкости соединяем все ингредиенты и пробиваем блендером до однородности.

Творожная запеканка с ягодами и соусом: именно то, что нужно для вкусного завтрака

2. Заливаем тесто в форму, застеленную пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 175 градусов на 30-35 минут.

Творожная запеканка с ягодами и соусом: именно то, что нужно для вкусного завтрака

3. Готовим соус, смешивая все ингредиенты к однородности. В конце добавляем ягоды (можно обойтись и без них).

Творожная запеканка с ягодами и соусом: именно то, что нужно для вкусного завтрака

4. Выливаем соус на запеканку и снова отправляем в духовку при той же температуре на 20 минут.

Творожная запеканка с ягодами и соусом: именно то, что нужно для вкусного завтрака

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