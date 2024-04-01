Творожная запеканка с ягодами и соусом: именно то, что нужно для вкусного завтрака
Творожная запеканка – довольно популярное блюдо к завтраку, ведь готовится достаточно легко и быстро. Поэтому у каждой хозяйки должен быть хороший проверенный рецепт этого блюда, который полюбит вся семья.
Именно таким рецептом поделилась фудблогер с ником vika_marchenko__. В Instagram она рассказала как приготовить вкуснейшую творожную запеканку с ягодами и какой соус лучше всего подать к ней.
Ингредиенты для запеканки
- Сыр кисломолочный 5% – 700 гр
- Яйца – 3 шт
- Растопленное сливочное масло 72% – 50 гр
- Манка – 50 гр
- Сахар – 70 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Любимые ягоды (можно заменить изюмом)
Ингредиенты для соуса
- Сметана 20% – 300 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Яйцо – 1 шт
- Корица – ½ ч.л.
- Любимые ягоды
Способ приготовления
1. В глубочайшей емкости соединяем все ингредиенты и пробиваем блендером до однородности.
2. Заливаем тесто в форму, застеленную пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 175 градусов на 30-35 минут.
3. Готовим соус, смешивая все ингредиенты к однородности. В конце добавляем ягоды (можно обойтись и без них).
4. Выливаем соус на запеканку и снова отправляем в духовку при той же температуре на 20 минут.
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