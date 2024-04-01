Творожная запеканка – довольно популярное блюдо к завтраку, ведь готовится достаточно легко и быстро. Поэтому у каждой хозяйки должен быть хороший проверенный рецепт этого блюда, который полюбит вся семья.

Именно таким рецептом поделилась фудблогер с ником vika_marchenko__. В Instagram она рассказала как приготовить вкуснейшую творожную запеканку с ягодами и какой соус лучше всего подать к ней.

Ингредиенты для запеканки

Сыр кисломолочный 5% – 700 гр

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Яйца – 3 шт

Растопленное сливочное масло 72% – 50 гр

Манка – 50 гр

Сахар – 70 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Любимые ягоды (можно заменить изюмом)

Ингредиенты для соуса

Сметана 20% – 300 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Яйцо – 1 шт

Корица – ½ ч.л.

Любимые ягоды

Способ приготовления

1. В глубочайшей емкости соединяем все ингредиенты и пробиваем блендером до однородности.

2. Заливаем тесто в форму, застеленную пергаментом, и отправляем в духовку, разогретую до 175 градусов на 30-35 минут.

3. Готовим соус, смешивая все ингредиенты к однородности. В конце добавляем ягоды (можно обойтись и без них).

4. Выливаем соус на запеканку и снова отправляем в духовку при той же температуре на 20 минут.

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