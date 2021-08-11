Творожная запеканка с ягодами – лучший вариант завтрака

Утром, как правило, не всегда есть время для приготовления полноценных блюд, но не стоит забывать, что завтрак – основной и обязательный прием пищи, который дает заряд энергии на пару часов. Поэтому он должен быть сытным, полезных и, конечно же, вкусным.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусной запеканки для сытного завтрака с ягодами, которую вы приготовите за 30 минут.

Ингредиенты:

творог – 500 г

яйца – 2 шт.

ягоды любые – 100 г

сахар – 150 г

манка – 100 г

изюм – 100 г

сметана – 200 г

сливочное масло – 30 г

Способ приготовления:

Разомните творог вилкой, добавьте яйця, сахар и манку, изюм и так оставьте на 10 минут, чтобы манка разбухла. Форму для запекания смажьте сливочными маслом, выложите тесто, присыпьте помытыми ягоды и отправьте в духовку на 30 минут при 180 С. Через 20 минут достаньте запеканку, смажьте сметаной и снова отправьте в духовку.

Блюдо лучше всего есть горячим со сметаной, можно добавить любое варенье, джем с какао, чаем и кофе.

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