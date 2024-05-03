Вскоре наступит Пасха, а это значит, что миллионы хозяек со дня на день примутся за приготовление пасок. Но что делать, если нет духового шкафа, в котором можно выпекать вкусные и паски?

В таком случае пригодится рецепт от фудблогерки с ником iriska_dimitrova. В Instagram она рассказала, приготовить творожно-шоколадные мини-пасочки, не требующие выпечки.

Ингредиенты

Творог 9% – 500 гр

Сливочное масло – 100 гр

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Сметана 20% – 80 гр

Сахарная пудра – 70-90 гр

Ванильный сахар – 20 гр

Черный шоколад – 100 гр

Ингредиенты для глазури

Белый шоколад – 60 гр

Растительное масло – 1 ст.л.

Дополнительно

Бумажные стаканы на 340-350 мл

Способ приготовления

1.В глубокой емкости сочетаем кисломолочный творог, мягкое сливочное масло, сметану, сахарную пудру и ванильный сахар.

2. Перебиваем блендером, пока не получим однородную, кремообразную консистенцию.

3. Добавляем растопленный шоколад и перемешиваем лопаткой до однородности. Важно, чтобы на этом этапе творожная масса была комнатной температуры.

4. С помощью иглы делаем много отверстий в дни бумажных стаканчиков и смазываем маслом без запаха.

5. Наполняем стаканчики творожно-шоколадной массой, периодически стуча стаканчиками по столу, чтобы получился воздух.

6. Накрываем плёнкой и ставим под небольшой пресс. Отправляем в холодильник на 8-10 часов.

7. Освобождаем паски от стаканчиков, просто разрывая их. Белый шоколад растапливаем с растительным маслом и украшаем пасочки.

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