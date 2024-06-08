Творожно-желейный десерт из двух ингредиентов: как приготовить, чтобы понравилось всем
Оказывается, только из двух простых ингредиентов можно приготовить вкуснейший десерт, который точно понравится всем. А простота приготовления точно заставит вас снова и снова покупать желе.
Фудблогер с ником cook julija simonchuk в Instagram рассказала, как приготовить творожно-желейный десерт. За счет использования разноцветного желе, блюдо получится еще и очень красивым.
Ингредиенты
- Желе разных цветов – 3 упаковки
- Сыр кисломолочный – 500 гр
- Вода – 750 мл
Способ приготовления
1. Разводим желе в горячей воде (на каждое желе даем по 250 мл воды), размешиваем до растворения, даем остыть.
2. В каждое охлажденное желе добавляем творог.
3. Перебиваем блендером до однородности и заливаем поочередно в посуду. Можно использовать большую емкость и разрезать желе на порции. А можно сразу разливать порционно.
4. После каждого слоя ставим а холодильник чтобы остыло и только после того приступаем к взбиванию и заливке следующего слоя.
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