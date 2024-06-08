Оказывается, только из двух простых ингредиентов можно приготовить вкуснейший десерт, который точно понравится всем. А простота приготовления точно заставит вас снова и снова покупать желе.

Фудблогер с ником cook julija simonchuk в Instagram рассказала, как приготовить творожно-желейный десерт. За счет использования разноцветного желе, блюдо получится еще и очень красивым.

Ингредиенты

Желе разных цветов – 3 упаковки

Сыр кисломолочный – 500 гр

Вода – 750 мл

Способ приготовления

1. Разводим желе в горячей воде (на каждое желе даем по 250 мл воды), размешиваем до растворения, даем остыть.

2. В каждое охлажденное желе добавляем творог.

3. Перебиваем блендером до однородности и заливаем поочередно в посуду. Можно использовать большую емкость и разрезать желе на порции. А можно сразу разливать порционно.

4. После каждого слоя ставим а холодильник чтобы остыло и только после того приступаем к взбиванию и заливке следующего слоя.

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