Творожное печенье с сахаром, как в детстве: рецепт домашней выпечки без яиц
Творожное печенье– это ароматная, хрустящая и очень вкусная домашняя выпечка родом из детства. В его основе – элементарное творожное тесто, для которого нужно просто смешать все ингредиенты. Оно легкое в работе, отлично вырастает и получается очень мягким.
В одном из кулинарных блогов (bonitavkusnoo) в Instagram был опубликован рецепт элементарного творожного печенья.
Ингредиенты:
- мука – 450 г
- творог – 400 г
- сливочное масло – 200 г
- сода\рыхлитель – 0,5 ч. л.
- соль
- сахар
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно натереть сливочное масло на терке и смешать с творогом. Добавить соль, соду и муку. Замесить тесто.
2. Готовое тесто разделить на несколько частей, каждую из них раскатать в пласт. Стаканом вырезать кружочки.
3. Каждый круг теста с одной стороны обвалять в сахаре, сложить пополам, затем обвалять другую сторону теста в сахар и снова сложить пополам. Полученный треугольник обвалять одной стороной в сахар и выложить на противень сахарной стороной вверх.
4. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 20-25 минут. Приятного аппетита!
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