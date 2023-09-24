Творожное печенье– это ароматная, хрустящая и очень вкусная домашняя выпечка родом из детства. В его основе – элементарное творожное тесто, для которого нужно просто смешать все ингредиенты. Оно легкое в работе, отлично вырастает и получается очень мягким.

В одном из кулинарных блогов (bonitavkusnoo) в Instagram был опубликован рецепт элементарного творожного печенья.

Ингредиенты:

мука – 450 г

творог – 400 г

сливочное масло – 200 г

сода\рыхлитель – 0,5 ч. л.

соль

сахар

Способ приготовления:

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1. Для приготовления теста нужно натереть сливочное масло на терке и смешать с творогом. Добавить соль, соду и муку. Замесить тесто.

2. Готовое тесто разделить на несколько частей, каждую из них раскатать в пласт. Стаканом вырезать кружочки.

3. Каждый круг теста с одной стороны обвалять в сахаре, сложить пополам, затем обвалять другую сторону теста в сахар и снова сложить пополам. Полученный треугольник обвалять одной стороной в сахар и выложить на противень сахарной стороной вверх.

4. Выпекать печенье при температуре 180 градусов 20-25 минут. Приятного аппетита!

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