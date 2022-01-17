Творожные клюски на завтрак вместо сырников: быстро и не нужно жарить

Это уже очевидно, что украинцы едят на завтрак творог. Как жизненная опора в виде сырников, запеканок и ленивых вареников. С этой концепцией я спорить не собираюсь. Напротив, даже поддержу ее еще одним рецептом. Кстати, довольно аутентичным, свойственным нам, но не таким известным на широкую массу, как сырники. Плюс этого рецепта: ничего жарить не нужно. А значит, что стресса у вас из того, что может что-нибудь пригореть, не будет. Итак, дамы и господа, встречайте: творожные клюски. Оно даже звучит как воспоминание: будто бабушка приготовила для своих милых внуков.

Далее текст на языке оригинала

А тепер рецепт. Тут є два цікавих моменти. Перше: я додав гречане борошно для посилення україновідчуття. Друге: поливаються сирні клюски сумішшю топленого масла та меду, що робить їх якимось комфортними і рідними. Тому врахуйте це і дотримайтеся, пліз. А так все просто:

у 360г сиру по одному вмішуєте яйця (3шт), додаєте дрібку солі, цукор за смаком (але не перегніть з кількістю, бо у вас ще мед буде) та по 50 г гречаного та пшеничного борошна. Робите тісто, формуєте його, кидаєте у підсолену киплячу воду, чекаєте, доки вспливуть, і варите ще 2 хвилини. Розтоплюєте вершкове масло (25г), змішуєте з медом (2 ст.л.) і поливаєте готові сирні клюски. Можна ще кинути зверху трохи журавлини, щоб воно кислим лопалося у роті.

Видео дня

Я, до речі, трохи проаналізував найпопулярніші сніданкові продукти та страви серед українців. Там не лише сир.