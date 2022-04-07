Творожные пончики без дрожжей и выпечки: особенности приготовления теста
Такие пончики – это очень простой и быстрый десерт к чаю на скорую руку. Они готовятся на основе универсального творожного теста, для которого не нужно использовать дрожжи. А сами же творожные шарики достаточно просто пожарить на плите. Их, кстати, также можно приготовить с начинкой: вареньем, джемом, шоколадом, кремом или сгущенкой. Или просто подать с сахарной пудрой.
Фудблогер Жанна Богатыренко (bogatyrenko.zhanna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожных пончиков, которые готовятся без дрожжей и выпечки.
Ингредиенты:
кисломолочный творог – 600 г
яйца – 3 шт
сахар – 7-8 ст. л.
мука – 300-320 г
ванильный сахар – 1 п
соль – 0,5 ч. л.
сода, гашеная уксусом – 1 ч. л.
масло для жарки
Способ приготовления:
1. К сыру добавить яйца и перемешать вилкой в однородную массу.
2. Добавить соль, сахар, ванильный сахар и соду, гашенную уксусом. Перемешать.
3. Добавить муку. Замесить тесто. Оно будет немного прилипать к рукам.
4. Руки смазать маслом и сформировать небольшие шарики из теста.
5. Налить масло в кастрюлю и довести до кипения. Ложкой опустить шарики и пожарить их до готовности.
6. Выложить на полотенце или салфетку, чтобы стекло масло. Посыпать пудрой.
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