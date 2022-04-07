Такие пончики – это очень простой и быстрый десерт к чаю на скорую руку. Они готовятся на основе универсального творожного теста, для которого не нужно использовать дрожжи. А сами же творожные шарики достаточно просто пожарить на плите. Их, кстати, также можно приготовить с начинкой: вареньем, джемом, шоколадом, кремом или сгущенкой. Или просто подать с сахарной пудрой.

Фудблогер Жанна Богатыренко (bogatyrenko.zhanna) на своей странице в Instagram поделилась рецептом творожных пончиков, которые готовятся без дрожжей и выпечки.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 600 г

яйца – 3 шт

сахар – 7-8 ст. л.

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мука – 300-320 г

ванильный сахар – 1 п

соль – 0,5 ч. л.

сода, гашеная уксусом – 1 ч. л.

масло для жарки

Способ приготовления:

1. К сыру добавить яйца и перемешать вилкой в однородную массу.

2. Добавить соль, сахар, ванильный сахар и соду, гашенную уксусом. Перемешать.

3. Добавить муку. Замесить тесто. Оно будет немного прилипать к рукам.

4. Руки смазать маслом и сформировать небольшие шарики из теста.

5. Налить масло в кастрюлю и довести до кипения. Ложкой опустить шарики и пожарить их до готовности.

6. Выложить на полотенце или салфетку, чтобы стекло масло. Посыпать пудрой.

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