Творожные пончики, которые всегда получаются пышные: выпечка за 20 минут
Такие пончики – это очень простая и быстрая выпечка. Они готовятся на основе универсального творожного теста, для которого не нужно использовать дрожжи. Пончики можно испечь в духовке или пожарить на сковороде и дополнить любой начинкой.
В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт жареных творожных пончиков.
Ингредиенты:
- творог – 250 г
- сахар – 70 г
- яйца – 2 шт
- порошок для печенья – 1 ч. л.
- мука – 240 г
- соль
- корица (можно без) – 1/4 ч. л.
- масло (для жарки)
Способ приготовления:
1. Творог смолоть через мясорубку или в блендере или перетереть через сито. После добавить сахар, яйца, соль, корицу. Перемешать.
2. Муку смешать с порошком до печенья. Добавить в общую массу в несколько этапов и замесить тесто. Оно будет немного прилипать к рукам.
3. Из готового теста сформировать шарики небольшого размера.
4. Обжарить шарики в большом количестве масла до золотистости. В процессе жарки их нужно часто переворачивать.
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