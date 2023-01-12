Творожные пончики, которые всегда получаются пышные: выпечка за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Творожные пончики, которые всегда получаются пышные: выпечка за 20 минут

Такие пончики – это очень простая и быстрая выпечка. Они готовятся на основе универсального творожного теста, для которого не нужно использовать дрожжи. Пончики можно испечь в духовке или пожарить на сковороде и дополнить любой начинкой.

В одном из кулинарных блогов (cook_with_me_at_home) в Instagram был опубликован рецепт жареных творожных пончиков.

Рецепт творожных пончиков на сковороде

Ингредиенты:

  • творог – 250 г
  • сахар – 70 г
  • яйца – 2 шт
  • порошок для печенья – 1 ч. л.
  • мука – 240 г
  • соль
  • корица (можно без) – 1/4 ч. л.
  • масло (для жарки)
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Творожные пончики без дрожжей

Способ приготовления:

1. Творог смолоть через мясорубку или в блендере или перетереть через сито. После добавить сахар, яйца, соль, корицу. Перемешать.

2. Муку смешать с порошком до печенья. Добавить в общую массу в несколько этапов и замесить тесто. Оно будет немного прилипать к рукам.

Творожные пончики из творожного теста

3. Из готового теста сформировать шарики небольшого размера.

4. Обжарить шарики в большом количестве масла до золотистости. В процессе жарки их нужно часто переворачивать.

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