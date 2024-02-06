Творожный десерт с ананасами: готовится без яиц, муки и выпечки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Творожный десерт с ананасами: готовится без яиц, муки и выпечки

Домашние десерты можно готовить не только из теста, но и из творога, а также сметаны и йогурта. Для оригинального вкуса добавьте ягоды, фрукты, орехи и шоколад. 

Вкусный десерт

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного творожного десерта, с консервированным ананасом.

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • 600 г кисломолочного творога 9%
  • 1 б консервированных ананасов (580 мл)
  • 25 г желатина
  • 80 мл воды
  • 50-70 г сахара/пудры (по желанию)

Способ приготовления:

1. Желатин залейте холодной водой и дайте набухнуть.

Желатин для основы

2. В творог добавьте сироп из консервированных ананасов и по желанию сахар или пудру. Перебейте до однородной массы, после добавьте растопленный в микроволновке желатин, перемешайте.

Приготовление десерта

3. Ананасы нарежьте кусочками и добавьте в творожную массу, тщательно перемешайте.

Ананасы для десерта

4. Переложите творожно-ананасовую массу в силиконовую форму для выпечки, разровняйте, накройте пленкой и оставьте минимум на 2-3 часа в холодильнике для застывания.

Готовый десерт

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