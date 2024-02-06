Домашние десерты можно готовить не только из теста, но и из творога, а также сметаны и йогурта. Для оригинального вкуса добавьте ягоды, фрукты, орехи и шоколад.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного творожного десерта, с консервированным ананасом.

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Ингредиенты:

600 г кисломолочного творога 9%

1 б консервированных ананасов (580 мл)

25 г желатина

80 мл воды

50-70 г сахара/пудры (по желанию)

Способ приготовления:

1. Желатин залейте холодной водой и дайте набухнуть.

2. В творог добавьте сироп из консервированных ананасов и по желанию сахар или пудру. Перебейте до однородной массы, после добавьте растопленный в микроволновке желатин, перемешайте.

3. Ананасы нарежьте кусочками и добавьте в творожную массу, тщательно перемешайте.

4. Переложите творожно-ананасовую массу в силиконовую форму для выпечки, разровняйте, накройте пленкой и оставьте минимум на 2-3 часа в холодильнике для застывания.

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