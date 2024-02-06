Творожный десерт с ананасами: готовится без яиц, муки и выпечки
Домашние десерты можно готовить не только из теста, но и из творога, а также сметаны и йогурта. Для оригинального вкуса добавьте ягоды, фрукты, орехи и шоколад.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного творожного десерта, с консервированным ананасом.
Ингредиенты:
- 600 г кисломолочного творога 9%
- 1 б консервированных ананасов (580 мл)
- 25 г желатина
- 80 мл воды
- 50-70 г сахара/пудры (по желанию)
Способ приготовления:
1. Желатин залейте холодной водой и дайте набухнуть.
2. В творог добавьте сироп из консервированных ананасов и по желанию сахар или пудру. Перебейте до однородной массы, после добавьте растопленный в микроволновке желатин, перемешайте.
3. Ананасы нарежьте кусочками и добавьте в творожную массу, тщательно перемешайте.
4. Переложите творожно-ананасовую массу в силиконовую форму для выпечки, разровняйте, накройте пленкой и оставьте минимум на 2-3 часа в холодильнике для застывания.
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