Тяхан с курицей: рассказываем, как разнообразить блюда из риса
Тяхан с курицей – это отличная альтернатива обеденного блюда вместо банального риса. Также тяхан называют японским рисом-вок. Он имеет оригинальный вкус, который трудно с чем сравнить.
Фудблогер Алекс Миль в Instagram показал, как приготовить тяхан с курицей. По его словам, это блюдо с восточными нотками точно понравится всем.
Ингредиенты
- Куриное филе – 500 гр
- Круглозернистый рис – 200 гр
- Морковь – 220 гр
- Сладкий перец – 150 гр
- Лук – 150 гр
- Чеснок – 4 зуб
- Масло растительное – 35 мл
- Уксус – 30 мл
- Соль
- Молотый имбирь
- Соевый соус – 3-4 ст.л.
- Соус "Сладкий чили" – 2 ст.л.
- Кунжут – для подачи
- Зеленый лук – для подачи
Способ приготовления
1. Промываем рис 3-5 раз, отвариваем до готовности в течение 15-20 мин на среднем огне.
2.Смешиваем уксус, сахар и соль, заливаем до риса и хорошо перемешиваем.
3. Вливаем масло в сковороду, добавляем молотый имбирь, вбрасываем курицу, добавляем соль и обжариваем до золотистости. Убираем мясо из сковородки.
4. Вбрасываем в сковороду рубленый лук, перемешивая жарим в течение 3-4 мин.
5. Добавьте морковь и сладкий перец, нарезанные тонкой соломкой, и нарезанный чеснок, перемешивая, обжариваем в течение 5-7 мин и выключаем нагрев.
6. Вбрасываем мясо, рис, вливаем соевый соус и сладкий чили. Вымешиваем.
7. Для подачи присыпаем кунжутом и зеленым луком и готово.
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