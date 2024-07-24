Тяхан с курицей – это отличная альтернатива обеденного блюда вместо банального риса. Также тяхан называют японским рисом-вок. Он имеет оригинальный вкус, который трудно с чем сравнить.

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Фудблогер Алекс Миль в Instagram показал, как приготовить тяхан с курицей. По его словам, это блюдо с восточными нотками точно понравится всем.

Ингредиенты

Куриное филе – 500 гр

Круглозернистый рис – 200 гр

Морковь – 220 гр

Сладкий перец – 150 гр

Лук – 150 гр

Чеснок – 4 зуб

Масло растительное – 35 мл

Уксус – 30 мл

Соль

Молотый имбирь

Соевый соус – 3-4 ст.л.

Соус "Сладкий чили" – 2 ст.л.

Кунжут – для подачи

Зеленый лук – для подачи

Способ приготовления

1. Промываем рис 3-5 раз, отвариваем до готовности в течение 15-20 мин на среднем огне.

2.Смешиваем уксус, сахар и соль, заливаем до риса и хорошо перемешиваем.

3. Вливаем масло в сковороду, добавляем молотый имбирь, вбрасываем курицу, добавляем соль и обжариваем до золотистости. Убираем мясо из сковородки.

4. Вбрасываем в сковороду рубленый лук, перемешивая жарим в течение 3-4 мин.

5. Добавьте морковь и сладкий перец, нарезанные тонкой соломкой, и нарезанный чеснок, перемешивая, обжариваем в течение 5-7 мин и выключаем нагрев.

6. Вбрасываем мясо, рис, вливаем соевый соус и сладкий чили. Вымешиваем.

7. Для подачи присыпаем кунжутом и зеленым луком и готово.

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