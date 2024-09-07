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Тыква и многие другие овощи: как приготовить самый вкусный крем-суп сезона
Осенью всегда хочется питательной и легкой пищи. На этот случай идеально подходит крем-суп из тыквы и других разнообразных овощей. Ингредиенты нужно просто запечь, поэтому все они остаются полезными.
Идея приготовления осеннего тыквенного супа с разнообразными овощами опубликована на странице фудблогера gordynovskaya в Instagram. Тыкву выбирайте именно хоккайдо – она идеально подходит для запекания.
Ингредиенты:
- тыква сорта хоккайдо – 1 шт.
- болгарский перец – 1 шт.
- томаты – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- кабачок – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 1 головка
- бульон/сливки/кипяток (ими регулировать густоту при взбивании блендером)
- травы, специи, растительное масло
Способ приготовления:
1. Овощи почистить.
2. Выложить в форму для запекания.
3. Поставить в духовку.
4. Запекать примерно 35 минут при температуре 200 градусов.
5. Все взбить блендером, с добавлением бульона, сливок или кипятка.
6. Подавать с гренками.
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