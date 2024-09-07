Тыква и многие другие овощи: как приготовить самый вкусный крем-суп сезона

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Тыква и многие другие овощи: как приготовить самый вкусный крем-суп сезона

Осенью всегда хочется питательной и легкой пищи. На этот случай идеально подходит крем-суп из тыквы и других разнообразных овощей. Ингредиенты нужно просто запечь, поэтому все они остаются полезными.

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Идея приготовления осеннего тыквенного супа с разнообразными овощами опубликована на странице фудблогера gordynovskaya в Instagram. Тыкву выбирайте именно хоккайдо – она идеально подходит для запекания.

Тыква и многие другие овощи: как приготовить самый вкусный крем-суп сезона

Ингредиенты:

  • тыква сорта хоккайдо – 1 шт.
  • болгарский перец – 1 шт.
  • томаты – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • кабачок – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 1 головка
  • бульон/сливки/кипяток (ими регулировать густоту при взбивании блендером)
  • травы, специи, растительное масло

Способ приготовления:

Тыква и многие другие овощи: как приготовить самый вкусный крем-суп сезона

1. Овощи почистить.

2. Выложить в форму для запекания.

Тыква и многие другие овощи: как приготовить самый вкусный крем-суп сезона

3. Поставить в духовку.

Тыква и многие другие овощи: как приготовить самый вкусный крем-суп сезона

4. Запекать примерно 35 минут при температуре 200 градусов.

5. Все взбить блендером, с добавлением бульона, сливок или кипятка.

Тыква и многие другие овощи: как приготовить самый вкусный крем-суп сезона

6. Подавать с гренками.

Тыква и многие другие овощи: как приготовить самый вкусный крем-суп сезона

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