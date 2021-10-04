Тыквенно-пряный латте, как в Starbucks: секреты приготовления
Тыква – не только полезный осенний овощ, но еще и универсальный продукт из которого можно готовить пироги, вкусные молочные каши, варить супы, потрясающие пудинги, а также делать варенье и даже напитки.
Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам приготовить дома тыквенно-пряный латте, как в Starbucks, рецепт которое был опубликован в " ЕverydayСheapskate".
Для начала отметим, что первоначально созданный в Starbucks тыквенном-пряный латте в секунду стал культовым и настолько популярным, что у него даже появился собственный аккаунт в Твиттере.
Но у этой истории, как впрочем и у всего, есть и обратная сторона – популярный напиток был и есть в Starbucks неоправданно дорогим и самое ужасное – невкусным, к тому же, чтобы все-таки ним "насладиться" нужно выстоять большущую очередь, поэтому его легче приготовить дома, к тому же оказалось – это проще простого.
Рецепт тыквенно-пряный латте
Ингредиенты:
консервированное тыквенное пюре – 2 ст. л.
сахар – 2 ст. л.
молоко – 1/2 стакана
эспрессо – 1/4 стакана
взбитый сливки – по вкусу
перец свежемолотый – щепотка
молотая корица – щепотка
молотый имбирь – щепотка
молотый мускатный орех – щепотка
Способ приготовления:
Сварите крепкий кофе.
В отдельной посуде смешайте тыквенное пюре, сахар, специи, ваниль, молоко и доведите до кипения.
Налейте в стакан кофе, через сито налейте тыквенно-молочную смесь и сверху украсьте взбитыми сливками.
Пить напиток лучше всего сразу – горячим, он будет лучшим дополнением к пирогам и булочкам.
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