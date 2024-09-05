Тыквенно-творожная запеканка: с какого рецепта следует начать осенний сезон
Тыква – это не только источник большого количества витаминов и полезных микроэлементов, но и чрезвычайно многогранный фрукт, а некоторые даже называют его ягодой. Из него готовят просто невероятное количество блюд, каждое из которых поражает своим разнообразием.
Фудблогер с ником ksy.gapin в Instagram рассказала, в каком необычном блюде она любит использовать тыкву. Ею оказалась творожная запеканка, которая становится еще вкуснее, если к ней добавить этот яркий фрукт.
Ингредиенты для творожной основы
- Сыр – 500 гр
- Яйца – 2 шт
- Крахмал – 2 ст.л.
- Мак – 1-1,5 ст.л.
- Сахар – 100 гр
Ингредиенты для тыквенной основы
- Тыквенное пюре – 500 гр
- Яйца – 2 шт
- Крахмал – 2 ст.л.
- Сахар – 50-70 гр
Ингредиенты для заливки
- Сметана – 100 гр
- Тыквенное пюре – 100 гр
Способ приготовления
1. К пюре тыквы добавить яйца и крахмал. Перемешиваем. Тыквенная основа готова.
2. Готовим творожную основу. Смешиваем все ингредиенты ты пробиваем блендером.
3. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.
4. Основы выкладываем по столовой ложке в центр формы, после чего немного стучим ею по столу, чтобы все равномерно расправилось.
5. Выпекаем при 170 градусах в течение 50-60 мин.
6. Готовим заливку. пюре тыквы смешиваем со сметаной.
7. Вынимаем запеканку из духовки, поливаем заливкой и отправляем допекаться еще 10 минут.
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