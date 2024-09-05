Тыква – это не только источник большого количества витаминов и полезных микроэлементов, но и чрезвычайно многогранный фрукт, а некоторые даже называют его ягодой. Из него готовят просто невероятное количество блюд, каждое из которых поражает своим разнообразием.

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Фудблогер с ником ksy.gapin в Instagram рассказала, в каком необычном блюде она любит использовать тыкву. Ею оказалась творожная запеканка, которая становится еще вкуснее, если к ней добавить этот яркий фрукт.

Ингредиенты для творожной основы

Сыр – 500 гр

Яйца – 2 шт

Крахмал – 2 ст.л.

Мак – 1-1,5 ст.л.

Сахар – 100 гр

Ингредиенты для тыквенной основы

Тыквенное пюре – 500 гр

Яйца – 2 шт

Крахмал – 2 ст.л.

Сахар – 50-70 гр

Ингредиенты для заливки

Сметана – 100 гр

Тыквенное пюре – 100 гр

Способ приготовления

1. К пюре тыквы добавить яйца и крахмал. Перемешиваем. Тыквенная основа готова.

2. Готовим творожную основу. Смешиваем все ингредиенты ты пробиваем блендером.

3. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.

4. Основы выкладываем по столовой ложке в центр формы, после чего немного стучим ею по столу, чтобы все равномерно расправилось.

5. Выпекаем при 170 градусах в течение 50-60 мин.

6. Готовим заливку. пюре тыквы смешиваем со сметаной.

7. Вынимаем запеканку из духовки, поливаем заливкой и отправляем допекаться еще 10 минут.

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