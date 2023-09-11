Когда речь идет о тыкве, у всех сразу появляется мысль об осеннем крем-супе. Однако овощ может стать отличным ингредиентом для приготовления вкусного сока на зиму. Напиток обязательно советуют дополнять цитрусовыми для яркого вкуса – апельсином или лимоном.

Фудблдогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тыквенного сока с мякотью и лимоном.

Ингредиенты:

тыква – 500 г

сахар – 100 г (в рецепте используется 50 г)

лимон – 1 шт

вода – 1 л

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно очистить тыкву от кожуры и семян, натереть на терке.

2. Отдельно в кастрюле смешать воду и сахар, поставить на огонь и довести до кипения.

3. В кипящую воду насыпать натертую тыкву и снова довести до кипения. Снять с плиты.

4. К охлажденной жидкости добавить сок лимона. Все тщательно взбить погружным блендером.

5. Полученный сок разлить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!

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