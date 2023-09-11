Тыквенный сок с мякотью на зиму: рецепт вкуснейшего напитка
Когда речь идет о тыкве, у всех сразу появляется мысль об осеннем крем-супе. Однако овощ может стать отличным ингредиентом для приготовления вкусного сока на зиму. Напиток обязательно советуют дополнять цитрусовыми для яркого вкуса – апельсином или лимоном.
Фудблдогер Оксана Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) на своей странице в Instagram поделилась рецептом тыквенного сока с мякотью и лимоном.
Ингредиенты:
- тыква – 500 г
- сахар – 100 г (в рецепте используется 50 г)
- лимон – 1 шт
- вода – 1 л
Способ приготовления:
1. Для начала нужно очистить тыкву от кожуры и семян, натереть на терке.
2. Отдельно в кастрюле смешать воду и сахар, поставить на огонь и довести до кипения.
3. В кипящую воду насыпать натертую тыкву и снова довести до кипения. Снять с плиты.
4. К охлажденной жидкости добавить сок лимона. Все тщательно взбить погружным блендером.
5. Полученный сок разлить в стерильные банки и закатать крышками. Готово!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить вкусный томатный сок на зиму.