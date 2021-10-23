Участник "Адской кухни" поделился рецептом томатного соуса, который подойдет ко всем блюдам

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,0 т.
Равшан Хамидов поделился рецептом вкусного соуса к мясу и птице,

Соус – не только отличная пряная приправа, но еще и идеальный способ раскрыть вкус и аромат рыбных и мясных блюд. Но очень часто те же соусы могут и испортить полностью блюдо, если их неправильно приготовить.

Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Равшан Хамидов поделился рецептом вкусного соуса к мясу и птице, которые приготовят все.

Ингредиенты:

  • домашний кетчуп – 5 ст. л.

  • горчица – 1 ст. л.

  • помидоры – 100 г

  • лук репчатый – 10 г

  • чеснок – 1 зубчик

  • кинза – 5 г

  • соль, перец – по вкусу

  • оливковое масло – 1 ч. л.

  • сок лимона – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Как приготовить вкусный соус
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  1. Нарезаем мелким кубиком лук. Хватит четвертинки луковицы. Добавляем к кетчупу.

  2. Давим чеснок и отправляем к луку.

  3. Томат нарезаем мелким кубиком. Также добавляем к кетчупу.

  4. На терке натираем немножко цедры лимона. Выдавливаем сок лимона, предварительно убрав косточки, чтобы они не попали в соус.

  5. Кинзу нарезаем крупно, отправляем к кетчупу и все перемешиваем.

  6. Добавляем все специи и снова перемешиваем.

  7. По желанию, в соус можно добавить оливковое масло.

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