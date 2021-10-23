Участник "Адской кухни" поделился рецептом томатного соуса, который подойдет ко всем блюдам
Соус – не только отличная пряная приправа, но еще и идеальный способ раскрыть вкус и аромат рыбных и мясных блюд. Но очень часто те же соусы могут и испортить полностью блюдо, если их неправильно приготовить.
Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Равшан Хамидов поделился рецептом вкусного соуса к мясу и птице, которые приготовят все.
Ингредиенты:
домашний кетчуп – 5 ст. л.
горчица – 1 ст. л.
помидоры – 100 г
лук репчатый – 10 г
чеснок – 1 зубчик
кинза – 5 г
соль, перец – по вкусу
оливковое масло – 1 ч. л.
сок лимона – 1 ч. л.
Способ приготовления:
Нарезаем мелким кубиком лук. Хватит четвертинки луковицы. Добавляем к кетчупу.
Давим чеснок и отправляем к луку.
Томат нарезаем мелким кубиком. Также добавляем к кетчупу.
На терке натираем немножко цедры лимона. Выдавливаем сок лимона, предварительно убрав косточки, чтобы они не попали в соус.
Кинзу нарезаем крупно, отправляем к кетчупу и все перемешиваем.
Добавляем все специи и снова перемешиваем.
По желанию, в соус можно добавить оливковое масло.
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