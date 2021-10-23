Участник "Адской кухни" поделился рецептом томатного соуса, который подойдет ко всем блюдам

Соус – не только отличная пряная приправа, но еще и идеальный способ раскрыть вкус и аромат рыбных и мясных блюд. Но очень часто те же соусы могут и испортить полностью блюдо, если их неправильно приготовить.

Участник реалити "Адская кухня" (Новый канал) Равшан Хамидов поделился рецептом вкусного соуса к мясу и птице, которые приготовят все.

Ингредиенты:

домашний кетчуп – 5 ст. л.

горчица – 1 ст. л.

помидоры – 100 г

лук репчатый – 10 г

чеснок – 1 зубчик

кинза – 5 г

соль, перец – по вкусу

оливковое масло – 1 ч. л.

сок лимона – 1 ч. л.

Способ приготовления:

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Нарезаем мелким кубиком лук. Хватит четвертинки луковицы. Добавляем к кетчупу. Давим чеснок и отправляем к луку. Томат нарезаем мелким кубиком. Также добавляем к кетчупу. На терке натираем немножко цедры лимона. Выдавливаем сок лимона, предварительно убрав косточки, чтобы они не попали в соус. Кинзу нарезаем крупно, отправляем к кетчупу и все перемешиваем. Добавляем все специи и снова перемешиваем. По желанию, в соус можно добавить оливковое масло.

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