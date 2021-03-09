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Ученые рассказали о вреде веганской еды

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Веганская диета вредна для здоровья костей: у людей, которые употребляют лишь растительную пищу, существует высокий риск переломов.

Об это свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients. Эксперимент проводили специалисты немецкой клиники "Шарите" в Берлине, Немецкого федерального института оценки рисков, Университета Мартина Лютера и Потсдамского университета.

В эксперименте немецких ученых приняли участие 72 человека от 30 до 60 лет с индексом массы тела менее 30, без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака и беременности.

Участников эксперимента разделили на две группы: в первой люди вообще не ели продукты животного происхождения, во второй участники съедали минимум три порции обычного мяса или две порции колбасных изделий.

Участники обеих групп сдавали анализы и вели подробные дневники питания. Им измеряли рост и вес, окружность талии, а также провели ультразвуковое исследование состояния костей, результаты которого показали, что люди, которые отказались от животной пищи, имели более низкие показатели по сравнению с тем, кто употреблял мясо. Кроме того, у них был пониженный уровень кальция в моче, концентрации цинка, селенопротеинов и недостаток общего количества жирных кислот в организме.

По словам ученых, веганская или вегетарианская диеты могут защитить от хронических заболеваний типа диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или рака, однако на состояние костей они влияют не наилучшим образом, поэтому люди часто страдают от переломов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что некоторые продукты, которые присутствуют в нашем ежедневном рационе, могут быть смертельно опасны для здоровья.

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Автор
Маша Сердюк Маша Сердюк
Тема
Здоровье
Тег
диета
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