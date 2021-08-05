Ученые нашли связь между вегетарианством и риском развития депрессии

Крупный мета-анализ выявил связь между вегетарианской диетой и риском развития депрессии. Ученые обнаружили значительное увеличение показателей депрессии у вегетарианцев по сравнению с невегетарианцами.

Исследование сотрудников немецкого Института когнитивных нейронаук и Университета Дуйсбурга – Эссена опубликовано в журнале Journal of Affective Disorders. Были проанализированы данные 8 057 вегетарианцев и 41 832 людей, не придерживающихся вегетарианской диеты.

Ученые пришли к выводу, что чаще всего люди с депрессивными симптомами переходили на вегетарианскую диету после начала расстройства.

Они объясняют это тем, что депрессия может усиливать чувство эмпатии к животным, или же заставлять людей чаще обращать внимание на свое физическое здоровье.

Видео дня

Для выявления истинной природы этой связи необходимы дальнейшие исследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Оксфордского университета пришли к выводу, что приверженцы растительной диеты на 43% больше подвержены переломам по сравнению с мясоедами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что веганская диета вредна для детей: недостаток питательных веществ может привести к "необратимому повреждению" их нервной системы.