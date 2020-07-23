Ученые определили продукт, который может снизить риск развития слабоумия на 50 %

Исследование, опубликованное в научном журнале "Болезнь Альцгеймера", показало, что грибы способны защитить мозг и снизить риск развития слабоумия.

Ученые из Национального университета Сингапура обнаружили, что две порции в неделю достаточно, чтобы уменьшить нарушение когнитивных функций на 50 %, сообщает cuerpomente.com.

Грибы способны уменьшить нарушение когнитивных функций

Для этого они создали группу из 663 человек в возрасте 60 лет и следили за их привычками питания в течение 6 лет, обращая особое внимание на употребление таких грибов, как энокитаке, вешенка, шиитаке и шампиньоны.

Кроме того, измерялись когнитивные навыки участников с помощью интервью, определения уровня IQ, физических и психологических тестов, которые оценивали познавательную способность, депрессию и тревогу. Вес, рост, артериальное давление, сила рук и скорость ходьбы также были учтены.

Авторы исследования полагают, что соединение, известное как эрготионин, обладая мощными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, может в первую очередь отвечать за эти результаты. Однако грибы содержат много других компонентов, которые тоже способны играть профилактическую роль.

В целом грибы очень полезны, поэтому их стоит чаще включать в рацион. Например, это можно сделать следующим образом:

Добавить горсть грибов в любимый суп, салат или рагу.

Приготовить их на гриле с небольшим количеством масла и свежего чеснока. Перед подачей добавить несколько капель соевого соуса.

Использовать грибы в качестве обычного ингредиента для бутербродов.

Сделать вкусный соус с луком, грибами и розмарином. Для этого нужно поджарить все вместе на сковороде до золотистого цвета, взбить и пропустить через сито. Затем добавить две столовые ложки кукурузного крахмала в жидкость и довести до готовности на медленном огне, постоянно помешивая.

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