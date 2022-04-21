Удачный луковый маринад для шашлыка на соевом соусе: элементарный рецепт от Анатолия Добровольского

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,3 т.
Луковый маринад для шашлыка

Шашлык – очень вкусное и сытное угощение, которое готовят вне зависимости от сезона, ведь его можно делать даже в духовке. Самое важное при его приготовлении – правильно замариновать мясо, чтобы оно было после жарки мягким и сочным.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом отличного маринада для шашлыка, основой которого будет соевый соус и лук.

Рецепт маринада для шашлыка

Ингредиенты:

  • Шея свиная – 1,5 кг

Мясо для блюда
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  • Лук репчатый – 400 г

  • Соевый соус – 100 г

Как дома приготовить вкусный шашлык

  • Сухой базилик – 1 ст. л.

  • Молотый душистый перец – 1/2 ст. л.​​​​​​​

Смесь перцев

  • Соль и перец – по вкусу

​​​​​​​Способ приготовления:

1. Порежьте мясо средними кусками.

Мясо для шашлыка

2. Лук почистите и порежьте полукольцами.

Репчатый лук

3. Переложите лук в миску, добавьте соевый соус, все специи, соль, перемешайте и сверху выложите мясо и снова перемешайте.

Приготовление шашлыка

4. Оставьте мясо мариноваться в луке от 4-12 часов в прохладном месте.

Готовый шашлык

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