Удачный луковый маринад для шашлыка на соевом соусе: элементарный рецепт от Анатолия Добровольского
Шашлык – очень вкусное и сытное угощение, которое готовят вне зависимости от сезона, ведь его можно делать даже в духовке. Самое важное при его приготовлении – правильно замариновать мясо, чтобы оно было после жарки мягким и сочным.
Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом отличного маринада для шашлыка, основой которого будет соевый соус и лук.
Ингредиенты:
Шея свиная – 1,5 кг
Лук репчатый – 400 г
Соевый соус – 100 г
Сухой базилик – 1 ст. л.
Молотый душистый перец – 1/2 ст. л.
Соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте мясо средними кусками.
2. Лук почистите и порежьте полукольцами.
3. Переложите лук в миску, добавьте соевый соус, все специи, соль, перемешайте и сверху выложите мясо и снова перемешайте.
4. Оставьте мясо мариноваться в луке от 4-12 часов в прохладном месте.
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