Шашлык – очень вкусное и сытное угощение, которое готовят вне зависимости от сезона, ведь его можно делать даже в духовке. Самое важное при его приготовлении – правильно замариновать мясо, чтобы оно было после жарки мягким и сочным.

Кулинар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом отличного маринада для шашлыка, основой которого будет соевый соус и лук.

Ингредиенты:

Шея свиная – 1,5 кг

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Лук репчатый – 400 г

Соевый соус – 100 г

Сухой базилик – 1 ст. л.

Молотый душистый перец – 1/2 ст. л.​​​​​​​

Соль и перец – по вкусу

​​​​​​​Способ приготовления:

1. Порежьте мясо средними кусками.

2. Лук почистите и порежьте полукольцами.

3. Переложите лук в миску, добавьте соевый соус, все специи, соль, перемешайте и сверху выложите мясо и снова перемешайте.

4. Оставьте мясо мариноваться в луке от 4-12 часов в прохладном месте.

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