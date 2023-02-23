Удачный маринад для запеченной скумбрии: лучший рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Удачный маринад для запеченной скумбрии: лучший рецепт

Скумбрия – это универсальная бюджетная рыба, которая подходит для запекания, фарширования и соления. Во всех этих случаях рыбу следует хорошо подготовить, а именно – сделать удачный маринад. Так скумбрия точно получится мягкой, нежной и сочной.

Фудблогер Татьяна Шеремет (tania_sheremet_) на своей странице в Instagram поделилась рецептом запеченной скумбрии в удачном соевом маринаде.

Рецепт запеченной скумбрии в соевом маринаде

Ингредиенты:

  • скумбрия – 2 шт
  • соевый соус – 4 ст. л.
  • цедра лимона – 1/4 шт
  • сок лимона – 1 ст. л.
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  • молотый кориандр – 1 ч. л.
  • сахар – 1 ч. л. без горки
  • лимонный перец

Способ приготовления:

1. В скумбрии отрезать голову и плавники, удалить внутренности. Помыть, порезать два филе и каждое из них еще порезать пополам.

Маринад для скумбрии

2. Для маринада смешать соевый соус, сахар, кориандр, лимонную цедру и сок, лимонный перец.

3. В маринаде замариновать рыбу на 30 минут.

Запеченная скумбрия в маринаде

4. После маринования каждый кусок рыбы завернуть в рулетик, закрепить бока зубочисткой. Выложить в форму и полить оставшимся соусом.

5. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут.

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