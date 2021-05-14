Как приготовить уху на костре: необычный рецепт

Чтобы приготовить действительно вкусную уху, нужно больше чем – словить рыбу и накрошить овощи. У каждого рыбака имеется, конечно же, свой особенный рецепт этого блюда – кто-то добавляет стандартный набор продуктов, а кто-то вносит изюминку, например, в виде алкоголя или сухофруктов.
Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт настоящей вкусной ухи, которую с легкостью сможете приготовить.
Уха на костре с томатами, пшеном и сельдереем
Ингредиенты:
вода – 5 л
картошка — 3-4 шт.
томаты – 4-5 шт.
свежевыловленая рыба – 2-3 шт.
лук – 1 шт.
морковь – 2 шт.
пшено, перловка — 3 ст. л.
сливочное масло – 50 г
водка – 150 мл
корень петрушки и сельдерея
зелень – петрушка, укроп, лук – пучок
соль, перец, травы – по вкусу
сок половины лимона
лавровый лист, перец горошек
Способ приготовления:
Подготовьте все ингредиенты – почистите картофель, морковь, лук, корень сельдерея и петрушки. Порежьте крупными кусками.
Тем временем разведите огонь, наберите в казанок воды, отправьте пусть закипает.
Рыбу хорошо помойте, выпотрошите, порежьте также на крупные куски.
В кипящую воду отправьте порезанные корни сельдерея и петрушки, картошку и лук, его можно прямо в шелухе для красивого цвета. Оставьте на 10 минут, после добавьте морковь и хорошо посолите. Варите до полной готовности овощей.
Затем добавьте рыбу, следите за тем, как появится пена, ее нужно обязательно снять, иначе вкус и вид будут не очень. После этого нужно варить уху еще минут 10-15 до готовности рыбы.
Добавьте 150 г алкоголя.
В конце возьмите обугленное полено и окуните очень аккуратно в уху, буквально на секунду.
После – добавьте измельченную зелень, специи, посолите, если недостаточно соли.
Уберите все угли под казаном, побавте лавровый лист, накройте крышкой и оставьте настояться еще на 10-15 минут.
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